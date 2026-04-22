Πρωτογενές πλεόνασμα 4,9% του ΑΕΠ ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ για το 2025, στοιχείο που πιστοποιείται και από την Eurostat. Μεταφράζεται σε ποσό 12,13 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθε το 2025 στα 12,13 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 4,9% του ΑΕΠ, από 11,41 δισ. ευρώ ή 4,8% του ΑΕΠ το 2024.

Ταυτόχρονα η ΕΛΣΤΑΤ γνωστοποιεί ότι το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης για το έτος 2025, σύμφωνα με το ESA 2010, εκτιμάται στα 4,29 δισ. ευρώ (πλεόνασμα), ενώ το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης σε ονομαστικές τιμές στο τέλος του 2025 εκτιμάται στα 362,9 δισ. ευρώ (146,1% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος).