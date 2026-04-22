Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ έρχονται σε πλήρη ευθυγράμμιση με εκείνων από πακιστανικές πηγές, οι οποίες κάνουν λόγο για «θετικές διαμεσολαβητικές προσπάθειες». Ειδικότερα, ο ίδιος δήλωσε στη New York Post την Τετάρτη ότι ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων με το Ιράν ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ακόμη και την Παρασκευή.

Με αυτόν τον τρόπο ο αμερικανός πρόεδρος επανάφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των συνομιλιών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης μέσα στις επόμενες «36 έως 72 ώρες».

Επιπλέον, ερωτηθείς από τη New York Post για αυτή την πιθανή εξέλιξη, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε μέσω γραπτού μηνύματος: «Είναι πιθανό! Πρόεδρος DJT».

«Έχω δώσει εντολή στον στρατό μας να συνεχίσει τον αποκλεισμό και, σε όλα τα υπόλοιπα, να παραμείνει έτοιμος και ικανός. Ως εκ τούτου, θα παρατείνω την εκεχειρία μέχρι να υποβληθεί η πρότασή τους και να ολοκληρωθούν οι συνομιλίες, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social την Τρίτη.

Το Ισλαμαμπάντ συνέχισε τις διπλωματικές του επαφές με την Τεχεράνη τις επόμενες ώρες, με το χρονοδιάγραμμα να εξαρτάται από την πορεία αυτών των συνομιλιών, σύμφωνα με πακιστανική πηγή. «Η εκεχειρία διατηρείται παρά την έντονη ρητορική, κάτι που δείχνει θετική πρόθεση και από τις δύο πλευρές», ανέφερε η ίδια πηγή, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει στρατιωτική κλιμάκωση από καμία πλευρά», εξήγησε.

«Το Πακιστάν παραμένει ο βασικός διαμεσολαβητής», κατέληξε.