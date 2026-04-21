Σύμφωνα με τις τεχνικές υπηρεσίες, τα εν λόγω κτίσματα παρεμπόδιζαν επί δεκαετίες την ελεύθερη ροή των υδάτων, αποτελώντας εστία κινδύνου για την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιήθηκε μέσω εργολαβίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, η οποία διατηρεί τη σχετική αρμοδιότητα.

Ο Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γιάννης Κωνσταντάτος, υπογράμμισε τη σημασία της διοικητικής ετοιμότητας, δηλώνοντας: «Η σημερινή παρέμβαση αποτελεί το επιστέγασμα μιας μεθοδικής και οργανωμένης προσπάθειας. Είμαστε υπερήφανοι που η συνεργασία μεταξύ των βαθμών διοίκησης απέδωσε καρπούς, διασφαλίζοντας την τήρηση του νόμου και την προστασία των πολιτών. Θέλω να εξάρω το έργο της Υπηρεσίας Δόμησης του δήμου μας, καθώς και την άριστη συνεννόηση με τον συνάδελφο Γιάννη Φωστηρόπουλο και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.»

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Γιάννης Φωστηρόπουλος, σημείωσε πως η απομάκρυνση των αυθαιρέτων συνοδεύτηκε από εκτεταμένο καθαρισμό των πρανών του ρέματος σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, κατά τον οποίο απομακρύνθηκαν έξι φορτηγά απορριμμάτων.

«Από την έναρξη της θητείας μας, θέσαμε ως προτεραιότητα την επίλυση χρόνιων προβλημάτων στο ρέμα Πικροδάφνης. Η κοινή μας δράση αποδεικνύει ότι η Αυτοδιοίκηση μπορεί να επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές όταν κινείται με κοινή στόχευση και αποφασιστικότητα», τόνισε ο κ. Φωστηρόπουλος.

Παρεμβάσεις εντός του αστικού ιστού

Παράλληλα με το ρέμα, ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου ολοκλήρωσε χθες την κατεδάφιση δύο επιπλέον αυθαίρετων κατασκευών εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος. Οι συγκεκριμένοι χώροι, που επί σειρά ετών αποτελούσαν εστίες ρύπανσης και παραβατικότητας, καθαρίζονται και αποδίδονται στους κατοίκους της πόλης, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής για την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος.