Σε εξέλιξη είναι οι προσωρινές παρεμβάσεις που γίνονται στο ρέμα της Πικροδάφνης, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, μετά τη σημαντική διάβρωση που προκλήθηκε στο έδαφος από την έντονη νεροποντή που «έπνιξε» την Αττική παραμονή των Χριστουγέννων. Υπενθυμίζεται ότι εκείνη την ημέρα το έδαφος σε ορισμένα σημεία υποχώρησε, μαζί με τα πρανή, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί αυλή σπιτιού που είναι χτισμένο πάνω στο ρέμα. Τα πλημμυρικά φαινόμενα ήταν έντονα, ενώ σημειώθηκαν και κατολισθήσεις. Δύο μέρες μετά, η περιοχή κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου, μετά από σχετικό αίτημα του δημάρχου Στέλιου Μαμαλάκη. Το πρωί της Παρασκευής, ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, έκανε αυτοψία στα άμεσα έργα διευθέτησης που ξεκίνησαν στο ρέμα.

Σε ποιους δρόμους γίνονται εργασίες

Οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο ύψος των οδών Λιδωρικίου και Βαλτετσίου, στοχεύουν στη διασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης ροής των υδάτων, στη σταθεροποίηση των πρανών και στην πρόληψη νέων φαινομένων διάβρωσης.

Πρόκειται για παρεμβάσεις προσωρινού χαρακτήρα για την άμεση θωράκιση της περιοχής, έως ότου εκκινήσουν τα προβλεπόμενα έργα οριστικής διευθέτησης του ρέματος σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες.

Οι παρεμβάσεις

Ειδικότερα:

– Στο τμήμα της οδού Λιδωρικίου, οι εργασίες περιλαμβάνουν την πλήρωση των σημείων καταπτώσεων με κατάλληλο εδαφικό υλικό, την τοποθέτηση συρματοκιβωτίων για την αντιστήριξη και τη σταθεροποίηση των πρανών με ειδικό πλέγμα και ηλώσεις (σύστημα ενίσχυσης και αντισεισμικής αναβάθμισης υφιστάμενων κατασκευών). Με τις παρεμβάσεις αυτές αποτρέπεται ο κίνδυνος περαιτέρω καταρρεύσεων, διασφαλίζεται η επιχειρησιακή ασφάλεια των συνεργείων που επιχειρούν στον καθαρισμό της κοίτης και ενισχύεται η συνολική ευστάθεια του συγκεκριμένου τμήματος.

– Στην οδό Βαλτετσίου, προβλέπεται η προσωρινή επίχωση τμήματος του ρέματος, με ταυτόχρονη τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων, ώστε να μην διακοπεί η ροή των υδάτων. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η συνέχιση της παροχετευτικότητας και δημιουργείται το απαραίτητο δάπεδο εργασίας για την κατασκευή φρεατοπασσάλων, ενώ σε επόμενη φάση θα κατασκευαστεί πασσαλότοιχος μήκους 54 μέτρων για την ουσιαστική ενίσχυση και σταθεροποίηση του συγκεκριμένου τμήματος.

Παράλληλα, υλοποιούνται εργασίες καθαρισμού της κοίτης από φερτά υλικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη απορροή των υδάτων, καθώς και τοπικές επεμβάσεις και ενισχύσεις των πρανών, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Χαρδαλιάς: Σε εξέλιξη 13 αντιπλημμυρικά

Σύμφωνα με τον κ. Χαρδαλιά, τρία αντιπλημμυρικά έργα έχουν ολοκληρωθεί τους τελευταίους 24 μήνες και 13 είναι σε εξέλιξη. Μεταξύ αυτών, τα έργα στο Κόρμπι της Βάρης και στον Ιλισό. Επίσης, 17 έργα έχουν δημοπρατηθεί, με τελευταίο το μεγάλο έργο στο ρέμα της Σαπφούς στον βόρειο τομέα, χθες, Πέμπτη. Όπως είπε ο περιφερειάρχης, δρομολογούνται και τα υπόλοιπα έργα, από τα 54 για τα οποία έχει δεσμευτεί, μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2027.