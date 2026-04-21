Τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής της δίνει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ η μαθήτρια-θύμα τροχαίου και εγκατάλειψης, το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, από συνομήλικο της οδηγό μηχανής, στην οδό Λιοσίων.
Η 16χρονη νοσηλεύεται με πολλαπλά και βαρύτατα τραύματα, αλλά σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι θεράποντες ιατροί έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία σταδιακής αφύπνισης.
Πρόκειται για μια λεπτή ιατρική επιχείρηση, η οποία θα επιτρέψει στους ειδικούς να αξιολογήσουν:
- Τη νευρολογική ανταπόκριση του οργανισμού της.
- Την κατάσταση μετά τις σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
- Την πορεία των τραυμάτων στον θώρακα και τη σπλήνα.
Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές, με τους γονείς και τους οικείους της να περιμένουν ένα «θαύμα» από τους γιατρούς.
Ποιος είναι ο 16χρονος δράστης: Από τα όπλα στη διακίνηση ναρκωτικών
Ενώ η ανήλικη παλεύει για τη ζωή της, οι αποκαλύψεις για το προφίλ του 16χρονου οδηγού, σουδανικής καταγωγής, προκαλούν οργή. Ο νεαρός, ο οποίος την Πέμπτη θα οδηγηθεί στον ανακριτή, φαίνεται πως αποτελούσε γνώριμο πρόσωπο των Αρχών, παρά το νεαρό της ηλικίας του.
Το βαρύ ποινικό του μητρώο περιλαμβάνει:
- Σεπτέμβριος 2023: Εντοπίστηκε σε ηλικία μόλις 13 ετών μέσα σε κλεμμένο όχημα.
- Ιούλιος 2024: Συνελήφθη έχοντας στην κατοχή του μαχαίρι και πιστόλι.
- Δεκέμβριος 2024: Η σοβαρότερη υπόθεση, καθώς κατηγορήθηκε για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών. Στο σπίτι του είχαν βρεθεί πάνω από 3 κιλά κάνναβης, που προορίζονταν για σχολεία της Κυψέλης.
Το χρονικό της εγκατάλειψης και οι κατηγορίες
Ο 16χρονος, ο οποίος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και με υπερβολική ταχύτητα, κατηγορείται ότι παρέσυρε την κοπέλα και την εγκατάλειψε αιμόφυρτη στην άσφαλτο. Την Πέμπτη 23 Απριλίου, αναμένεται να απολογηθεί για:
- Επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη.
- Εγκατάλειψη τροχαίου συμβάντος.
«Η στάση του δράστη να εγκαταλείψει το θύμα του στην άσφαλτο χωρίς να προσφέρει βοήθεια, επιβαρύνει τη θέση του», αναφέρουν νομικές πηγές, την ώρα που η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.