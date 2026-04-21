Τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής της δίνει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ η μαθήτρια-θύμα τροχαίου και εγκατάλειψης, το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, από συνομήλικο της οδηγό μηχανής, στην οδό Λιοσίων.

Η 16χρονη νοσηλεύεται με πολλαπλά και βαρύτατα τραύματα, αλλά σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι θεράποντες ιατροί έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία σταδιακής αφύπνισης.

Πρόκειται για μια λεπτή ιατρική επιχείρηση, η οποία θα επιτρέψει στους ειδικούς να αξιολογήσουν:

Τη νευρολογική ανταπόκριση του οργανισμού της.

Την κατάσταση μετά τις σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Την πορεία των τραυμάτων στον θώρακα και τη σπλήνα.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές, με τους γονείς και τους οικείους της να περιμένουν ένα «θαύμα» από τους γιατρούς.

Ποιος είναι ο 16χρονος δράστης: Από τα όπλα στη διακίνηση ναρκωτικών

Ενώ η ανήλικη παλεύει για τη ζωή της, οι αποκαλύψεις για το προφίλ του 16χρονου οδηγού, σουδανικής καταγωγής, προκαλούν οργή. Ο νεαρός, ο οποίος την Πέμπτη θα οδηγηθεί στον ανακριτή, φαίνεται πως αποτελούσε γνώριμο πρόσωπο των Αρχών, παρά το νεαρό της ηλικίας του.

Το βαρύ ποινικό του μητρώο περιλαμβάνει:

Σεπτέμβριος 2023: Εντοπίστηκε σε ηλικία μόλις 13 ετών μέσα σε κλεμμένο όχημα.

Ιούλιος 2024: Συνελήφθη έχοντας στην κατοχή του μαχαίρι και πιστόλι.

Δεκέμβριος 2024: Η σοβαρότερη υπόθεση, καθώς κατηγορήθηκε για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών. Στο σπίτι του είχαν βρεθεί πάνω από 3 κιλά κάνναβης, που προορίζονταν για σχολεία της Κυψέλης.

Το χρονικό της εγκατάλειψης και οι κατηγορίες

Ο 16χρονος, ο οποίος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και με υπερβολική ταχύτητα, κατηγορείται ότι παρέσυρε την κοπέλα και την εγκατάλειψε αιμόφυρτη στην άσφαλτο. Την Πέμπτη 23 Απριλίου, αναμένεται να απολογηθεί για:

Επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη.

Εγκατάλειψη τροχαίου συμβάντος.

«Η στάση του δράστη να εγκαταλείψει το θύμα του στην άσφαλτο χωρίς να προσφέρει βοήθεια, επιβαρύνει τη θέση του», αναφέρουν νομικές πηγές, την ώρα που η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.