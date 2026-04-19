Συνελήφθη το μεσημέρι της Κυριακής ο οδηγός της μοτοσικλέτας που παρέσυρε, τραυμάτισε και εγκατέλειψε την 16χρονη στη Λιοσίωντο απόγευμα του Σαββάτου (18/04).

Τον συνέλαβε ομάδα Δίας επάνω στην Πατησίων τους είπε ότι πήγαινε στο τμήμα για να παραδοθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΛ.ΑΣ έχει προχωρήσει ήδη σε τρεις συλλήψεις ατόμων που φέρονται να ενεπλάκησαν σε προσπάθεια παραπλάνησης των αρχών για το σοβαρό τροχαίο με παράσυσρη και εγκατάληψη της ανήλικης.

Πώς οι Αρχές εντόπισαν τον οδηγό της μηχανής

Οι αρχές είχαν ταυτοποιήσει τον οδηγό, καθώς είχαν στα χέρια τους βιντεοληπτικό υλικό από αυτόπτη μάρτυρα που κατέγραψε τη στιγμή της παράσυρσης.

Ο ίδιος μάρτυρας παρέδωσε το υλικό, κατέθεσε στις αρχές και ήταν εκείνος που παρείχε τις πρώτες βοήθειες στην κοπέλα ειδοποιώντας το ΕΚΑΒ.

Η αστυνομία γνώριζε ήδη τα στοιχεία κυκλοφορίας της μοτοσυκλέτας και η σύλληψη του οδηγού ήταν θέμα χρόνου.

Σε κρίσιμη κατάσταση η ανήλικη – Εκσφενδονίστηκε 30 μέτρα

Η 16χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ, με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης με τη μηχανή ήταν τέτοια, που το άτυχο κορίτσι εκσφενδονίστηκε σε απόσταση 30 μέτρων από το σημείο της παράσυρσης.

Αντί να προσφέρουν βοήθεια, ο οδηγός και ο συνεπιβάτης της μηχανής —που επίσης έπεσαν στο οδόστρωμα— σηκώθηκαν, επιβιβάστηκαν ξανά στο όχημα και εγκατέλειψαν το σημείο, αφήνοντας την ανήλικη αβοήθητη.

Οι πρώτες συλλήψεις, οι ψευδείς καταθέσεις

Η αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει σε τρεις συλλήψεις προσώπων που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, επιχείρησαν να συγκαλύψουν τον πραγματικό υπαίτιο.

Οι συλληφθέντες φέρονται να ακολούθησαν μια «περίεργη διαδικασία» ισχυρισμών: