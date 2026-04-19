Σε τρεις συλλήψεις ατόμων που φέρονται να ενεπλάκησαν σε προσπάθεια παραπλάνησης των αρχών προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ., για το σοβαρό τροχαίο με παράσυσρη και εγκατάληψη 16χρονης, που σημειώθηκε το Σάββατο στην οδό Λιοσίων.

Ενώ η 16χρονη κοπέλα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, οι αρχές αναζητούν τον οδηγό της μοτοσικλέτας, εστιάζοντας σε ένα πλέγμα αντιφάσεων και ψευδών ισχυρισμών από την πλευρά των εμπλεκομένων.

Σε κρίσιμη κατάσταση η ανήλικη – Εκσφενδονίστηκε 30 μέτρα

Η 16χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ, με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης με τη μηχανή ήταν τέτοια, που το άτυχο κορίτσι εκσφενδονίστηκε σε απόσταση 30 μέτρων από το σημείο της παράσυρσης.

Αντί να προσφέρουν βοήθεια, ο οδηγός και ο συνεπιβάτης της μηχανής —που επίσης έπεσαν στο οδόστρωμα— σηκώθηκαν, επιβιβάστηκαν ξανά στο όχημα και εγκατέλειψαν το σημείο, αφήνοντας την ανήλικη αβοήθητη.

Το «γαϊτανάκι» των ψεμάτων και οι τρεις συλλήψεις

Η αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει σε τρεις συλλήψεις προσώπων που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, επιχείρησαν να συγκαλύψουν τον πραγματικό υπαίτιο.

Οι συλληφθέντες φέρονται να ακολούθησαν μια «περίεργη διαδικασία» ισχυρισμών:

Η ιδιοκτήτρια της μηχανής: Συνελήφθη αφού δήλωσε ψευδώς ότι το όχημά της είχε κλαπεί, σε μια προσπάθεια να αποποιηθεί την ευθύνη για την παραχώρηση της μοτοσυκλέτας.

Ο «εθελοντής» κατηγορούμενος: Ένα άτομο που εμφανίστηκε αυτοβούλως υποστηρίζοντας ψευδώς ότι εκείνος οδηγούσε τη μηχανή κατόπιν παραχώρησης.

Ο φερόμενος συνεπιβάτης: Ένας νεαρός που δήλωσε, επίσης ψευδώς, ότι βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού την ώρα του ατυχήματος.

Κ. Δημογλίδου: «Υπάρχει σχέση μεταξύ των συλληφθέντων»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε πως η έρευνα συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς.

«Η ιδιοκτήτρια της μηχανής προέταξε να δηλώσει κλοπή για να φύγει ουσιαστικά οποιαδήποτε ευθύνη μπορεί να έφερε», σημείωσε, προσθέτοντας πως φαίνεται να υπάρχει συγγενική ή φιλική σχέση μεταξύ των τριών συλληφθέντων.

Η κ. Δημογλίδου υπογράμμισε ότι η εγκατάλειψη ενός βαριά τραυματισμένου παιδιού αποτελεί μια ιδιαίτερα σοβαρή συμπεριφορά που εξετάζεται διεξοδικά.

Το βίντεο-ντοκουμέντο και οι πινακίδες

Οι αρχές βρίσκονται κοντά στην ταυτοποίηση του οδηγού, καθώς διαθέτουν βιντεοληπτικό υλικό από αυτόπτη μάρτυρα που κατέγραψε τη στιγμή της παράσυρσης.

Ο ίδιος μάρτυρας παρέδωσε το υλικό, κατέθεσε στις αρχές και ήταν εκείνος που παρείχε τις πρώτες βοήθειες στην κοπέλα ειδοποιώντας το ΕΚΑΒ.

Η αστυνομία γνωρίζει ήδη τα στοιχεία κυκλοφορίας της μοτοσυκλέτας και η σύλληψη του οδηγού θεωρείται θέμα χρόνου.