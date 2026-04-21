Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε δασική έκταση, εντός χαράδρας και σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, χωρίς να απειλείται κάποιος οικισμός, στην περιοχή Λέπρεο Ηλείας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 14 οχήματα και ένα αεροσκάφος. Συνδρομή στις προσπάθειες κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λέπρεο Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 14 οχήματα και 1 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 21, 2026