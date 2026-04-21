Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε δασική έκταση, εντός χαράδρας και σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, χωρίς να απειλείται κάποιος οικισμός, στην περιοχή Λέπρεο Ηλείας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 14 οχήματα και ένα αεροσκάφος. Συνδρομή στις προσπάθειες κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.