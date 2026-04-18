Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου, στην περιοχή της Αμπέλου, στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν σημαντικά, καθώς το μέτωπο καίει σε δύσβατο σημείο, καθιστώντας την επιχείρηση κατάσβεσης ιδιαίτερα δύσκολη.



Επείγουσα εκκένωση οικισμού

Λίγο μετά τις 17:30, κάτοικοι και επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα από τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112. Η πολιτική προστασία έδωσε εντολή για άμεση απομάκρυνση όσων βρίσκονται στον οικισμό Άνω Ποροβίτσα, καλώντας τους να κατευθυνθούν προς την Ακράτα.

Η Ελληνική Αστυνομία και η Πυροσβεστική βρίσκονται επί ποδός για τη διευκόλυνση της απομάκρυνσης των πολιτών και την τήρηση των κανόνων ασφαλείας.

Ενισχυμένες δυνάμεις στο σημείο – «Σήκωσαν» αεροπλάνα

Στο σημείο επιχειρεί πλέον ισχυρότατη δύναμη της Πυροσβεστικής, η οποία έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στην Ποροβίτσα και την Άμπελο. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, στην επιχείρηση συμμετέχουν:

72 πυροσβέστες (από 58 που ήταν αρχικά).

18 οχήματα.

4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Εναέρια μέσα (αεροπλάνο) που πραγματοποιούν στοχευμένες ρίψεις πάνω από τις εστίες.

Συνεχής ενημέρωση: Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να παραμένουν ψύχραιμοι και να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των σωμάτων ασφαλείας που βρίσκονται στην περιοχή.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ακράτας και Αιγίου, σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία του Δήμου Αιγιαλείας, δίνουν μάχη για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο πριν την έλευση της νύχτας, οπότε και θα σταματήσουν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα.