Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές της Θεσσαλονίκης, το πρωί της Τρίτης, λόγω μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο εταιρείας ανακύκλωσης, στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, καίει υλικά ανακύκλωσης και απορρίμματα, με αποτέλεσμα πυκνός μαύρος καπνός να έχει καλύψει τη γύρω περιοχή.

Επί ποδός η Πυροσβεστική – Μάχη με τις φλόγες

Στο σημείο, επί της Συμμαχικής Οδού (Παλαιά Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Κιλκίς), επιχειρούν αυτή την ώρα 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ το έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και ειδικά μηχανήματα έργου για τη μετακίνηση των υλικών.

Το μήνυμα από το 112

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και της κατεύθυνσης των καπνών, ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία 112. Οι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή του Βιομηχανικού Πάρκου Νεοχωρούδας έλαβαν προειδοποίηση στα κινητά τους τηλέφωνα, η οποία ανέφερε:

«Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Έκτακτες οδηγίες από τον Δήμο Ωραιοκάστρου

Με ανακοίνωσή του, το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου εφιστά την προσοχή των πολιτών, τονίζοντας πως, λόγω της φύσης των υλικών που καίγονται, υπάρχει κίνδυνος έκλυσης επικίνδυνων τοξικών αερίων στην ατμόσφαιρα.

Οι κάτοικοι καλούνται να:

Παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους.

Κλείσουν άμεσα πόρτες και παράθυρα.

Απενεργοποιήσουν συστήματα εξαερισμού (κλιματιστικά κ.λπ.) που εισάγουν αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον.

Στην περιοχή βρίσκονται και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, παρέχοντας κάθε δυνατή συνδρομή στο έργο της Πυροσβεστικής.