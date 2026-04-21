Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση του θανάτου της Μυρτούς στην Κεφαλονιά, με τις Αρχές να στρέφουν πλέον την προσοχή τους σε κυκλώματα μαστροπών και εμπόρων ναρκωτικών. Η υπόθεση, που ξεκίνησε ως ένα τραγικό περιστατικό σε τουριστικό κατάλυμα, φαίνεται πως έχει «βάθος» που σοκάρει, με τον πατέρα της κοπέλας να προειδοποιεί: «Δε θα πιστεύετε στα μάτια σας πόσα άτομα υπάρχουν και με τι άλλα πράγματα ασχολούνται εκτός από τα ναρκωτικά. Αυτή η ιστορία έχει πολύ βάθος… »

Ο μυστηριώδης 66χρονος από την Πρέβεζα και το βίντεο-ντοκουμέντο

Κεντρικό πρόσωπο στις νέες έρευνες αποτελεί ο 66χρονος άνδρας από την Πρέβεζα, ο οποίος φέρεται να είχε οικονομικές συναλλαγές με τη Μυρτώ. Μιλώντας αποκλειστικά στο «Mega», ο ίδιος προσπάθησε να εξηγήσει τη φύση της σχέσης τους:

«Μου τη σύστησε ο 23χρονος σαν φίλη του. Το μοιραίο βράδυ με πήρε βιντεοκλήση. Ήταν ντυμένη, καθισμένη σε σκαλιά και μου είπε ότι τσακώθηκε και έφυγε από το σπίτι. Της έβαλα χρήματα σε έναν λογαριασμό για να βρει δωμάτιο να μείνει ασφαλής».

Σύμφωνα με τον 66χρονο, στις 04:04 τα ξημερώματα υπήρξε και δεύτερη βιντεοκλήση μέσα από το δωμάτιο, η οποία όμως διεκόπη απότομα όταν κάποιος μπήκε στον χώρο. «Είπε ”α, ο…” και μου το έκλεισε απότομα», περιγράφει ο ίδιος, αφήνοντας αιχμές για την παρουσία τρίτου προσώπου τη στιγμή που η Μυρτώ άφηνε την τελευταία της πνοή.

Το «Airbnb-φάντασμα» και το δωμάτιο «11»

Ερωτήματα προκαλεί η λειτουργία του καταλύματος στο Αργοστόλι. Η ιδιοκτήτρια φέρεται να υποστήριξε πως το ξενοδοχείο ήταν επίσημα κλειστό και άνοιξε κατ’ εξαίρεση μόνο για τη συγκεκριμένη παρέα.

Στο «κάδρο» των ερευνών μπαίνουν πλέον:

Η 18χρονη στο δωμάτιο «11»: Βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο μαζί με τον 22χρονο κατηγορούμενο. Παρότι άκουγε φωνές από το δωμάτιο της Μυρτούς, φέρεται να μη βγήκε ποτέ, λόγω φόβου.

Η 31χρονη μεσολαβήτρια: Η γυναίκα που έφερε σε επαφή τον 23χρονο φίλο της Μυρτούς με τον 66χρονο από την Πρέβεζα.

Ο συγγενής στο δωμάτιο «15»: Οι Αρχές εξετάζουν ποιος άλλος διέμενε στο κατάλυμα εκείνη τη νύχτα. Πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για τον πατέρα της 18χρονης, έναν 56χρονο, μαζί με τη σύντροφό του.

Κρίσιμο στοιχείο της υπόθεσης αποτελεί και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Το επίμαχο κατάλυμα έχει κάμερες τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Τα πλάνα από το εσωτερικό του έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Ωστόσο, κάτι ανάλογο δεν έχει συμβεί και με το υλικό από την εξωτερική κάμερα. Η ιδιοκτήτρια είχε υποστηρίξει ότι η συγκεκριμένη κάμερα δε λειτουργούσε και δεν υπήρχε καταγραφή. Ωστόσο, σύμφωνα με το MEGA, ο ισχυρισμός αυτός φαίνεται να μην ισχύει, με τη συγγενή της και σύντροφο του 56χρονου να φέρεται πως της ζήτησε να μην παραδώσει στην αστυνομία το εν λόγω υλικό από την εξωτερική κάμερα στην Αστυνομία, κάτι που τελικά συνέβη.

Οι τοξικολογικές και η άρση απορρήτου

Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου στα κινητά όλων των εμπλεκομένων, από την 1η Μαρτίου έως τις 14 Απριλίου, αναμένεται να «δείξει» τις διαδρομές του χρήματος και των ουσιών.

Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στο ινητό της 19χρονης, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, η συσκευή περιέχει κρίσιμα δεδομένα επικοινωνιών – μηνύματα, κλήσεις και επαφές – που ενδεχομένως επιχειρήθηκε να αποκρυφθούν ή ακόμη και να εξαφανιστούν. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι μέσα από αυτά τα στοιχεία μπορεί να αποκαλυφθεί ένα πλέγμα σχέσεων και επαφών που προϋπήρχαν του μοιραίου βραδιού και ενδεχομένως να φωτίσουν τον ρόλο συγκεκριμένων προσώπων.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Παναγιώτης Δρακουλόγκωνας, τόνισε πως η διερεύνηση πρέπει να φτάσει μέχρι το τέλος, καθώς είναι πιθανό να προκύψουν νέα εντάλματα σύλληψης.

Η μαρτυρία του γιατρού: «Όλα έγιναν βάσει πρωτοκόλλου»

Την ίδια ώρα, ο αγροτικός ιατρός που παρέλαβε την 19χρονη στο νοσοκομείο, ξεκαθάρισε πως δεν υπήρξε καθυστέρηση. «Έκανα ΚΑΡΠΑ μέχρι να έρθουν οι ειδικοί. Η αναισθησιολόγος και ο καρδιολόγος ήταν στις θέσεις τους και έγινε αμέσως η διασωλήνωση», δήλωσε, σημειώνοντας πως η κατάσταση της κοπέλας ήταν ήδη εξαιρετικά κρίσιμη, κατά την άφιξή της.

Οι Αρχές περιμένουν πλέον τις τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα ρίξουν φως στα αίτια θανάτου και θα επιβεβαιώσουν αν η 19χρονη είχε λάβει ουσίες που την κατέστησαν ανήμπορη να αντιδράσει.