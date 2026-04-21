Το ΥΠΕΞ της Τουρκίας σε νέα ανακοίνωσή του επιτίθεται στην Ελλάδα. Αυτή τη φορά αφορμή στέκονται οι χάρτες αλιείας που έχει ανακοινώσει η χώρα μας.

Η Τουρκία εξέφρασε την έντονη αντίθεσή της με τους χάρτες που έχουν αναρτηθεί τόσο για το Αιγαίο όσο και για τη Μεσόγειο. Μάλιστα, κάνει λόγο για περιοχές στις οποίες η χώρα μας δεν έχει δικαιοδοσία και υπερβαίνουν τα 6 ναυτικά μίλια.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση

«Η επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αρχής Επιθεώρησης Αλιείας αποκαλύπτει ότι η Ελλάδα έχει θεσπίσει απαγορεύσεις αλιείας σε περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου όπου δεν έχει δικαιοδοσία, και έχει δημοσιεύσει διάφορους χάρτες που έρχονται σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο.

Οι χάρτες που σχεδιάζουν φανταστικά θαλάσσια σύνορα μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, και οι οποίοι παραβιάζουν την τουρκική θαλάσσια δικαιοδοσία σε αυτές τις περιοχές, είναι άκυροι.

Οι παράνομοι περιορισμοί που επιβάλλει η Ελλάδα σε αλιευτικές δραστηριότητες πέρα από τα χωρικά της ύδατα των 6 ναυτικών μιλίων, σε περιοχές και θαλάσσιες ζώνες όπου δεν έχει δικαιοδοσία, καθώς και σε διεθνή ύδατα, είναι επίσης άκυροι και ανίσχυροι για την Τουρκία.

Η Τουρκία διατηρεί τη θέση της ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί μια ειλικρινής και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την επίλυση των προβλημάτων με βάση το διεθνές δίκαιο, την ισότητα και την καλή γειτονία, στο πλαίσιο της «Διακήρυξης των Αθηνών περί Σχέσεων Καλή Γειτονίας και Φιλίας» της 7ης Δεκεμβρίου 2023.