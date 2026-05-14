Από το ακριτικό Αγαθονήσι, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έστειλε σήμερα Πέμπτη (14/5) ένα σαφές μήνυμα σταθερότητας, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δε θα αποδεχθεί την αμφισβήτηση της κυριαρχίας της. Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων νέων στρατιωτικών κατοικιών, ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε τόσο στην κλιμακούμενη προκλητικότητα όσο και στο σοβαρό περιστατικό με το ουκρανικό drone που έφερε εκρηκτικά.

«Παραβίαση της κοινής λογικής και του Διεθνούς Δικαίου»

Ο υπουργός χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για τις αναθεωρητικές τάσεις που εκδηλώνονται το τελευταίο διάστημα, τονίζοντας ότι αυτές έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τους διεθνείς κανόνες.

«Αντιμετωπίζουμε αναθεωρητικές βλέψεις, οι οποίες κλιμακώνονται με την επίκληση ανύπαρκτων δικαιωμάτων και μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο, αλλά πολλές φορές ακόμη και την κοινή λογική», δήλωσε ο κ. Δένδιας.

Υπενθύμισε δε, πως «όλα μας τα νησιά έχουν ακριβώς τα δικαιώματα που προβλέπονται στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας. Ούτε περισσότερα, ούτε λιγότερα».

Η δήλωση Δένδια

«Αντιμετωπίζουμε, εμείς οι Έλληνες, αναθεωρητικές βλέψεις, οι οποίες κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό, με την επίκληση μάλιστα ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Κλιμακώνονται με μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν ευθέως τους κανόνες της διεθνούς έννομης τάξης, αλλά πρέπει να πω και πολλές φορές ακόμα και της κοινής λογικής, που βρίσκονται ευθέως αντίθετοι σε κάθε έννοια καλής γειτονίας, σε οτιδήποτε προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο, σε οτιδήποτε προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Από το Αγαθονήσι, θέλω να υπενθυμίσω για μια φορά ακόμη, ότι όλα μας τα νησιά έχουν αυτά ακριβώς τα δικαιώματα, ούτε περισσότερο ούτε λιγότερα, απ’ ό,τι προβλέπεται στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Το Αιγαίο, όπως και όλες οι θάλασσες, μπορεί να είναι χώρος φιλίας και συνάντησης, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχουν κανόνες, και οι κανόνες είναι το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας».

Το πόρισμα για το drone και οι ευθύνες της Ουκρανίας

Αναφορικά με το ουκρανικό drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ο κ. Δένδιας δεν έκρυψε την ανησυχία του, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα «εξαιρετικά σοβαρό».

Ο κίνδυνος: Το σκάφος έφερε εκρηκτικά και θα μπορούσε να είχε συγκρουστεί με επιβατηγό ή εμπορικό πλοίο.

Οι εξηγήσεις: «Η Ελλάδα αναμένει και δεν πρόκειται να διαφύγει της προσοχής της ότι της οφείλονται σαφείς εξηγήσεις», τόνισε, αναμένοντας τη δέσμευση του ουκρανού ομολόγου του.

Η διαδικασία: Το υπουργείο θα διαβιβάσει το πόρισμα στο Λιμενικό Σώμα και ακολούθως στις εισαγγελικές αρχές.

Στήριξη στη «Στρατιωτική Οικογένεια» και το στεγαστικό

Ο κ. Δένδιας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο οικιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο περιλαμβάνει 17.000 κατοικίες σε όλη τη χώρα, με προτεραιότητα το Ανατολικό Αιγαίο και τον Έβρο.

«Όταν υπάρχει πρόβλημα προσφοράς, δεν επιδοτείς τη ζήτηση. Λύνεις το πρόβλημα της προσφοράς», εξήγησε, ασκώντας κριτική στην απλή επιδοματική πολιτική και προκρίνοντας την κατασκευή κατοικιών ως το «ορθό υπόδειγμα».

Οι πυλώνες της κοινωνικής πολιτικής: