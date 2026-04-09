«Η Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης είναι θρησκευτική μειονότητα. Η Συνθήκη της Λωζάννης του 1923, που διέπει το νομικό της καθεστώς, δεν επιδέχεται πολλαπλών ερμηνειών, και ο θρησκευτικός και όχι εθνοτικός χαρακτήρας της είναι αδιαμφισβήτητος» τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών σε απάντηση του προς το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Το ΥΠΕΞ υπογραμμίζει ότι στη Συνθήκη της Λωζάννης «ουδεμία διάταξη προβλέπεται για εκλογή των Μουφτήδων από τη Μειονότητα, ούτε θα μπορούσε να συμβαίνει αυτό δεδομένου ότι είναι επιπλέον επιφορτισμένοι με δικαστικές και διοικητικές αρμοδιότητες» και επισημαίνει:

«Η ελληνική Πολιτεία, με τον νόμο 4964/2022, προέβλεψε τη σύσταση επιτροπής αποτελούμενης από μέλη της Μειονότητας, περιλαμβανομένων και γυναικών, η οποία αξιολογεί και προτείνει τους επικρατέστερους υποψηφίους για τη θέση του Μουφτή. Κατ’ εφαρμογή αυτού του νόμου, ολοκληρώθηκε ο ορισμός του νέου Μουφτή Διδυμοτείχου, ενώ έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί οι προκηρύξεις για την πλήρωση των θέσεων των Μουφτήδων Ξάνθης και Κομοτηνής. Και αυτά ενόσω στην ίδια την Τουρκία οι Μουφτήδες είναι διορισμένοι».

Καταλήγοντας το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα, ως ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, χειρίζεται με απόλυτη υπευθυνότητα τα ζητήματα της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη, «επί τη βάσει των αρχών της ισονομίας και της ισοπολιτείας, κατεξοχήν δε, διασφαλίζει τη θρησκευτική ελευθερία των μελών της» και ξεκαθαρίζει ότι αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει.

«Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, όπως δεν θα αλλάξει και η προβλεπόμενη από το διεθνές δίκαιο ονομασία της Μειονότητας επειδή ορισμένοι αρνούνται να αποδεχθούν το απολύτως προφανές» σημειώνει.

Σημειώνεται ότι το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών σε χθεσινή ανακοίνωσή του, κατηγορεί την Αθήνα ότι δεν αναγνωρίζει τους εκλεγμένους θρησκευτικούς ηγέτες της μειονότητας και ζητεί αλλαγή πολιτικής. Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι η Ελλάδα παραβιάζει τις προβλέψεις της Συνθήκης της Λωζάννης σχετικά με τα δικαιώματα της μουσουλμανικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη, ενώ επικρίνει τη διαδικασία που εφαρμόστηκε για τον ορισμό μουφτή στο Διδυμότειχο, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για διορισμό που παρουσιάζεται ως εκλογική διαδικασία και ότι δεν ζητήθηκε η γνώμη των εκπροσώπων της μειονότητας.