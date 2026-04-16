Ο Γιώργος Μυλωνάκης συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή, όπως αναφέρει το νέο ιατρικό ανακοινωθέν για τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ

Νωρίτερα μιλώντας στο ΕΡΤnews ο Ευτύχιος Αρχοντάκης, ο επεμβατικός νεαυροακτινολόγος που χειρούργησε τον Γιώργο Μυλωνάκη, είπε ότι ακόμα είναι νωρίς για να μιλάμε για το πώς είναι η υγεία του.

«Σκοπός είναι να αποκλείσουμε το ανεύρυσμα και το δεύτερο βήμα να ξεπεράσει ο ασθενής την αιμορραγία. Είναι πολύ νωρίς να μιλάμε πριν περάσουν 10 ημέρες ως δύο εβδομάδες γιατί το θέμα είναι πώς αντιδρούν οι αρτηρίες στο αίμα που είναι διάχυτο στον εγκέφαλο» ανέφερε.

«Η επέμβαση πήγε καλά, το ανεύρυσμα είναι αποκλεισμένο, άρα έχουμε ένα χαρτί καλό γιατί αυτό βοηθάει στην αντιμετώπιση των επιπλοκών που μπορεί να έχει μία αιμορραγία» πρόσθεσε ο κ. Αρχοντάκης.

«Από εδώ και πέρα» συνέχισε «πρέπει να περάσουν δύο εβδομάδες για να μιλήσω. Η αιμορραγία παρακολουθείται μέρα με τη μέρα. Από τη στιγμή που κάποιος διασωληνώνεται με εγκεφαλική αιμορραγία δεν είναι φρόνιμο να τον αποσωληνώσεις μετά, γιατί πρέπει να προστατευτεί ο εγκέφαλος. Δεν θα έδινα καμία πληροφορία αν δεν περάσουν δέκα ημέρες για το πώς αντιδρά ο οργανισμός και πώς επιδρά η φαρμακευτική αγωγή».