Στιγμές έντονης ανησυχίας εκτυλίχθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου, όταν ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης κατέρρευσε λόγω ρήξης ανευρύσματος κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης πρωινής σύσκεψης παρουσία του Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το περιστατικό προκάλεσε σοκ στους παριστάμενους, με τον στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού να διακομίζεται άμεσα στο νοσοκομείο.

Ο κ. Μυλωνάκης υποβλήθηκε σε επείγουσα επέμβαση, με τον επεμβατικό νευροακτινολόγο και διευθυντή του ΕΣΥ Ευτύχιος Αρχοντάκης να τονίζει ότι η ταχύτητα της ιατρικής παρέμβασης ήταν καθοριστική.

«Οι πρώτες ημέρες είναι πάντα δύσκολες»

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1, απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες λόγω ιατρικού απορρήτου, σημειώνοντας ωστόσο πως «οι πρώτες ημέρες είναι πάντα δύσκολες» και ότι θα χρειαστεί ένα κρίσιμο διάστημα περίπου δέκα ημερών μέχρι να υπάρξει πιο ασφαλής εικόνα για την πορεία της υγείας του.

Όπως ανέφερε, η επέμβαση εξελίχθηκε επιτυχώς, με τους γιατρούς να καταφέρνουν να αποκλείσουν πλήρως το ανεύρυσμα και να αποτρέψουν το ενδεχόμενο νέας ρήξης. «Δράσαμε πολύ γρήγορα. Εξασφαλίσαμε να μην ξανασπάσει κανένα ανεύρυσμα», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι πλέον η κατάσταση του ασθενούς θα κριθεί από την εξέλιξη των επόμενων ημερών.

Με αφορμή το περιστατικό, τέθηκε και το ζήτημα της πρόληψης. Ο δημοσιογράφος Νίκος Χατζηνικολάου έθεσε το ερώτημα κατά πόσο μπορεί να εντοπιστεί εγκαίρως ένα ανεύρυσμα, με τον κ. Αρχοντάκη να απαντά ότι, μέσω συγκεκριμένων εξετάσεων, «το 90% των ανευρυσμάτων μπορεί να εντοπιστεί», υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης για την αποφυγή σοβαρών επιπλοκών.