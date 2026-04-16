Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη λόγω ρήξης ανευρύσματος. Ο κ. Μυλωνάκης παραμένει στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» με τους γιατρούς να προχωρούν σε σειρά κλινικών εξετάσεων για να αξιολογήσουν τυχόν επιπτώσεις σε βασικές λειτουργίες. Αργότερα αναμένεται νέο ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του.

Ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού υποβλήθηκε σε επείγουσα επέμβαση, με τον επεμβατικό νευροακτινολόγο και διευθυντή του ΕΣΥ Ευτύχιο Αρχοντάκη να τονίζει ότι η ταχύτητα της ιατρικής παρέμβασης ήταν καθοριστική. «Οι πρώτες ημέρες είναι πάντα δύσκολες» είπε μιλώντας στον ΑΝΤ1, επισημαίνοντας ότι θα χρειαστεί ένα κρίσιμο διάστημα περίπου δέκα ημερών μέχρι να υπάρξει πιο ασφαλής εικόνα για την πορεία της υγείας του.

Το περιστατικό

Ο κ. Μυλωνάκης λιποθύμησε χθες κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο στο οποίο από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν, ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους.

Υπεβλήθη σε σειρά διαγνωστικών και απεικονιστικών εξετάσεων και διαπιστώθηκε ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος γι’ αυτό και υπεβλήθη σε επέμβαση στην οποία έγινε εμβολισμός προκειμένου να σταματήσει η αιμορραγία.

Στο πλευρό του ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στο πλευρό του Γιώργου Μυλωνάκη βρέθηκε από την πρώτη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον Ευαγγελισμό τόσο το πρωί όσο και το βράδυ της Τετάρτης, προκειμένου να ενημερωθεί από τους θεράποντες ιατρούς για την πορεία της υγείας του.

Το ενδιαφέρον για την περιπέτεια του υφυπουργού είναι καθολικό, με τον Πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα, να επικοινωνεί άμεσα με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και να εκφράζει τις ευχές του στη σύζυγο του κ. Μυλωνάκη, Τίνα Μεσσαροπούλου.

Την αισιοδοξία του εξέφρασε με ανάρτησή του ο Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας πως ο Γιώργος Μυλωνάκης «βγήκε νικητής στην πρώτη μάχη», ενώ πλήθος υπουργών και βουλευτών πήγαν στο νοσοκομείο, εκφράζοντας τη στήριξη ολόκληρου του πολιτικού κόσμου.