Ένα εφεδρικό σχέδιο που αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι η Ευρώπη θα μπορεί να αμυνθεί χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες στρατιωτικές δομές του ΝΑΤΟ σε περίπτωση αποχώρησης των ΗΠΑ κερδίζει έδαφος, αφού έλαβε την υποστήριξη της Γερμανίας, η οποία επί μακρόν αντιτάχθηκε σε μια προσέγγιση ανεξαρτησίας.

Οι αξιωματούχοι που εργάζονται πάνω στα σχέδια αυτά, τα οποία ορισμένοι αποκαλούν «Ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ», επιδιώκουν να εντάξουν περισσότερους Ευρωπαίους σε θέσεις διοίκησης και ελέγχου της Συμμαχίας και να συμπληρώσουν τα στρατιωτικά μέσα των ΗΠΑ με δικά τους.

Τα σχέδια — τα οποία προωθούνται ανεπίσημα μέσω παράπλευρων συζητήσεων και συναντήσεων κατά τη διάρκεια δείπνων εντός και εκτός του Οργανισμού του Βορειοατλαντικού Συμφώνου — δεν αποσκοπούν να ανταγωνιστούν την τρέχουσα συμμαχία, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες. Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι στοχεύουν στη διατήρηση της αποτρεπτικής δύναμης έναντι της Ρωσίας, της επιχειρησιακής συνέχειας και της πυρηνικής αξιοπιστίας, ακόμη και αν η Ουάσιγκτον αποσύρει τις δυνάμεις της από την Ευρώπη ή αρνηθεί να την υπερασπιστεί, όπως έχει απειλήσει ο Πρόεδρος Τραμπ.

Τα σχέδια αυτά, που αρχικά διαμορφώθηκαν πέρυσι, υπογραμμίζουν το βάθος της ανησυχίας των Ευρωπαίων όσον αφορά την αξιοπιστία των ΗΠΑ. Επιταχύνθηκαν μετά την απειλή του Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία από τη Δανία, μέλος του ΝΑΤΟ, και αποκτούν πλέον νέα επείγουσα σημασία εν μέσω της αντιπαράθεσης που έχει προκύψει λόγω της άρνησης της Ευρώπης να υποστηρίξει τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράν.

Κρίσιμο ρόλο στην ενίσχυση της δυναμικής αυτής παίζει η πολιτική ανατροπή που παρατηρείται στο Βερολίνο. Για δεκαετίες, η Γερμανία αντιστάθηκε στις εκκλήσεις υπό γαλλική ηγεσία για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή κυριαρχία στον τομέα της άμυνας, προτιμώντας να διατηρήσει τις ΗΠΑ ως τον απόλυτο εγγυητή της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Αυτό αλλάζει τώρα υπό τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, λόγω ανησυχιών σχετικά με την αξιοπιστία των ΗΠΑ ως συμμάχου κατά τη διάρκεια της προεδρίας Τραμπ και πέραν αυτής, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τη σκέψη του.

Επιχειρησιακές προκλήσεις και το κενό ηγεσίας

Η πρόκληση είναι τεράστια. Ολόκληρη η δομή του ΝΑΤΟ είναι δομημένη γύρω από την αμερικανική ηγεσία σχεδόν σε κάθε επίπεδο, από την υλικοτεχνική υποστήριξη και τις υπηρεσίες πληροφοριών έως την ανώτατη στρατιωτική διοίκηση της Συμμαχίας.

Οι Ευρωπαίοι προσπαθούν πλέον να αναλάβουν μεγαλύτερο μέρος αυτών των ευθυνών, κάτι που ο Τραμπ απαιτούσε εδώ και καιρό. Η Συμμαχία θα είναι «περισσότερο υπό ευρωπαϊκή ηγεσία», δήλωσε πρόσφατα ο Γενικός Γραμματέας της, Μαρκ Ρούτε.

Η διαφορά τώρα είναι ότι οι Ευρωπαίοι λαμβάνουν μέτρα με δική τους πρωτοβουλία, λόγω της αυξανόμενης εχθρότητας του Τραμπ, και όχι ως αποτέλεσμα της πίεσης των ΗΠΑ. Τις τελευταίες ημέρες, ο Τραμπ χαρακτήρισε τους Ευρωπαίους συμμάχους «δειλούς» και αποκάλεσε το ΝΑΤΟ «χαρτοτίγρη», προσθέτοντας, αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν: «Ο Πούτιν το ξέρει αυτό».

«Η μετατόπιση του βάρους από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη είναι σε εξέλιξη και θα συνεχιστεί… ως μέρος της στρατηγικής άμυνας και εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ», δήλωσε ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, ένας από τους ηγέτες που εμπλέκονται στα σχέδια.

«Το πιο σημαντικό είναι να κατανοήσουμε ότι αυτό συμβαίνει και να το χειριστούμε με πολύ οργανωμένο και ελεγχόμενο τρόπο, αντί [οι ΗΠΑ] να αποσυρθούν απλώς βιαστικά», δήλωσε ο Στουμπ σε συνέντευξή του.

Η στρατηγική στροφή του Βερολίνου

Ο Στουμπ είναι ένας από τους λίγους Ευρωπαίους ηγέτες που διατηρεί στενές σχέσεις με τον Τραμπ, ενώ η χώρα του διαθέτει μία από τις ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις της ηπείρου και τα μακρύτερα σύνορα με τη Ρωσία.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Τραμπ απείλησε να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ λόγω της άρνησης των συμμάχων να υποστηρίξουν την εκστρατεία του κατά του Ιράν, δηλώνοντας ότι η κίνηση αυτή ήταν ήδη «αμετάκλητη». Οποιαδήποτε αποχώρηση από τη Συμμαχία θα απαιτούσε την έγκριση του Κογκρέσου, αλλά ο πρόεδρος θα μπορούσε ακόμα να αποσύρει στρατεύματα ή πόρους από την Ευρώπη ή να αρνηθεί την υποστήριξη, αξιοποιώντας την εξουσία του ως ανώτατου διοικητή.

Αμέσως μετά την απειλή του Τραμπ, ο Στουμπ τηλεφώνησε στον πρόεδρο για να τον ενημερώσει σχετικά με τα σχέδια της Ευρώπης για την ενίσχυση των αμυντικών της δυνάμεων.

«Το βασικό μήνυμα προς τους Αμερικανούς φίλους μας είναι ότι, μετά από όλες αυτές τις δεκαετίες, ήρθε η ώρα η Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλεια και την άμυνά της», δήλωσε ο Στουμπ.

Ο αποφασιστικός πολιτικός καταλύτης για την Ευρώπη ήταν η ιστορική αλλαγή στο Βερολίνο, το οποίο φιλοξενεί αμερικανικά πυρηνικά όπλα και επί μακρόν απέφευγε να αμφισβητήσει τον ρόλο της Αμερικής ως εγγυητή της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Οι Γερμανοί και άλλοι Ευρωπαίοι φοβούνταν ότι η προώθηση της ευρωπαϊκής ηγεσίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ θα μπορούσε να προσφέρει στις ΗΠΑ μια δικαιολογία για να μειώσουν τον ρόλο τους — ένα αποτέλεσμα που πολλοί Ευρωπαίοι φοβούνταν.

Ωστόσο, στα τέλη του περασμένου έτους, ο Μερτς άρχισε να επανεξετάζει αυτή την παραδοσιακή άποψη, αφού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Τραμπ ήταν έτοιμος να εγκαταλείψει την

Ουκρανία, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις σκέψεις του. Ο Μερτς ανησυχούσε ότι ο Τραμπ μπέρδευε το θύμα με τον επιτιθέμενο στον πόλεμο και ότι δεν υπήρχαν πλέον σαφείς αξίες που να καθοδηγούν την αμερικανική πολιτική στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, ανέφεραν τα ίδια άτομα.

Η «συμμαχία των προθύμων» και η στρατιωτική αυτονομία

Παρόλα αυτά, ο Γερμανός ηγέτης δεν ήθελε να αμφισβητήσει δημοσίως τη Συμμαχία, κάτι που θα ήταν επικίνδυνο, ανέφεραν οι πηγές. Αντ’ αυτού, οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερο ρόλο. Στην ιδανική περίπτωση, οι ΗΠΑ θα παρέμεναν στη Συμμαχία, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της άμυνας θα αναλαμβανόταν από τους Ευρωπαίους, ανέφεραν οι πηγές.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους δήλωσε ότι οι τρέχουσες συζητήσεις στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ δεν είναι πάντα εύκολες, αλλά αν καταλήξουν σε αποφάσεις, αυτό θα δημιουργήσει μια ευκαιρία για την Ευρώπη. Χαρακτήρισε το ΝΑΤΟ «αναντικατάστατο τόσο για την Ευρώπη όσο και για τις ΗΠΑ».

«Αλλά είναι επίσης σαφές ότι εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνά μας, και αυτό κάνουμε», είπε ο Πιστόριους. «Το ΝΑΤΟ πρέπει να γίνει πιο ευρωπαϊκό για να παραμείνει διατλαντικό».

Η στροφή της Γερμανίας άνοιξε το δρόμο για μια ευρύτερη συμφωνία μεταξύ άλλων χωρών, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Πολωνία, οι σκανδιναβικές χώρες και ο Καναδάς, οι οποίες πλέον παρουσιάζουν το σχέδιο έκτακτης ανάγκης ως μια «συμμαχία των προθύμων» στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με εμπλεκόμενους αξιωματούχους.

«Λαμβάνουμε προφυλάξεις και διεξάγουμε ανεπίσημες συνομιλίες με μια ομάδα ομοϊδεάτων συμμάχων, και θα συμβάλουμε στην κάλυψη του κενού εντός του ΝΑΤΟ όταν αυτό απαιτηθεί», δήλωσε η πρέσβης της Σουηδίας στη Γερμανία, Veronika Wand-Danielsson.

Μόνο μετά την κίνηση του Βερολίνου η σχεδίαση έκτακτης ανάγκης μετατράπηκε σε αντιμετώπιση πρακτικών στρατιωτικών ζητημάτων, όπως ποιος θα διαχειριζόταν τις αεροπορικές και πυραυλικές άμυνες του ΝΑΤΟ, τους διαδρόμους ενίσχυσης προς την Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής, τα δίκτυα εφοδιαστικής και τις μεγάλες περιφερειακές ασκήσεις, εάν οι Αμερικανοί αξιωματικοί αποσυρθούν. Αυτά παραμένουν τα μεγαλύτερα προβλήματα, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η επαναφορά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία του σχεδίου. Πολλές χώρες την κατάργησαν μετά τον Ψυχρό Πόλεμο. «Δεν πρόκειται να δώσω συμβουλές σε καμία ευρωπαϊκή χώρα, αλλά όσον αφορά την πολιτική αγωγή, την εθνική ταυτότητα και την εθνική ενότητα, πιθανώς δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία», δήλωσε ο Στουμπ. Η Φινλανδία διατήρησε την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

Οι εμπλεκόμενοι αξιωματούχοι επιθυμούν να επιταχύνουν την ευρωπαϊκή παραγωγή ζωτικού εξοπλισμού σε τομείς όπου η Ευρώπη υστερεί έναντι των ΗΠΑ, όπως η αντιυποβρυχιακή άμυνα, οι διαστημικές και αναγνωριστικές δυνατότητες, ο ανεφοδιασμός εν πτήσει και η αεροπορική κινητικότητα. Οι αξιωματούχοι επισημαίνουν την ανακοίνωση της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου τον περασμένο μήνα σχετικά με ένα κοινό πρόγραμμα για την ανάπτυξη πυραύλων κρουζ με τεχνολογία στελθ και υπερηχητικών όπλων ως παράδειγμα της νέας πρωτοβουλίας.

Αν και η ευρωπαϊκή αυτή πρωτοβουλία σηματοδοτεί μια θεμελιώδη αλλαγή στη λογική, η υλοποίηση αυτού του στόχου θα είναι δύσκολη. Ο Ανώτατος Διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη είναι πάντα Αμερικανός, και Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι δεν έχουν καμία πρόθεση να παραχωρήσουν αυτή τη θέση.

Κανένα ευρωπαϊκό μέλος δεν έχει επαρκή κύρος εντός του ΝΑΤΟ για να αντικαταστήσει τις ΗΠΑ ως στρατιωτικός ηγέτης, εν μέρει επειδή μόνο οι ΗΠΑ μπορούν να παρέχουν την πυρηνική ομπρέλα σε ολόκληρη την ήπειρο που στηρίζει την ιδρυτική αρχή της συμμαχίας για αμοιβαία αποτροπή μέσω της δύναμης.

Οι Ευρωπαίοι αναλαμβάνουν όλο και περισσότερους ηγετικούς ρόλους, αλλά εξακολουθούν να στερούνται κρίσιμων δυνατοτήτων λόγω των ετών υπο-χρηματοδότησης και της εξάρτησης από τις ΗΠΑ.

«Η ευρωπαϊκοποίηση του ΝΑΤΟ θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί νωρίτερα», δήλωσε ο συνταξιούχος ναύαρχος των ΗΠΑ Τζέιμς Φόγκο, ο οποίος κατείχε υψηλόβαθμες θέσεις στο ΝΑΤΟ και είχε στενούς δεσμούς με το σύλλογο. Ανέφερε ότι τα ευρωπαϊκά μέλη διαθέτουν πολλούς εξαιρετικά επαγγελματίες αξιωματικούς και ηγέτες.

«Πιστεύω ότι έχουν την ικανότητα. Διαθέτουν μέρος του εξοπλισμού», αλλά πρέπει να επενδύσουν και να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους ταχύτερα, είπε ο Φόγκο.

Η μετάβαση έχει ήδη ξεκινήσει. Ένας αυξανόμενος αριθμός βασικών διοικητικών θέσεων του ΝΑΤΟ κατέχεται πλέον από Ευρωπαίους, και πολλές σημαντικές ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα ή έχουν προγραμματιστεί για τους επόμενους μήνες θα διευθύνονται από ευρωπαϊκές δυνάμεις — ιδίως στη σκανδιναβική περιοχή, όπου η συμμαχία συνορεύει με τη Ρωσία.

Ένα ιδιαίτερα δύσκολο κενό παρατηρείται στους τομείς των πληροφοριών και της πυρηνικής αποτροπής. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι καμία αναδιάταξη στρατευμάτων δεν μπορεί να αντικαταστήσει γρήγορα τα αμερικανικά συστήματα δορυφορικής παρακολούθησης, επιτήρησης και προειδοποίησης πυραύλων, τα οποία αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της αξιοπιστίας του ΝΑΤΟ, με αποτέλεσμα η Γαλλία και η Βρετανία να βρίσκονται υπό πίεση να διευρύνουν τόσο τον πυρηνικό όσο και τον στρατηγικό ρόλο τους στον τομέα των πληροφοριών.

Η στροφή της Γερμανίας άνοιξε τον δρόμο για το πιο ευαίσθητο στοιχείο της κυρίαρχης ευρωπαϊκής άμυνας: την αντικατάσταση της αμερικανικής πυρηνικής ομπρέλας. Αφού ο Τραμπ απείλησε να εισβάλει στη Γροιλανδία, ο Μερτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν άνοιξαν συζητήσεις σχετικά με το αν η πυρηνική αποτρεπτική δύναμη της Γαλλίας θα μπορούσε να επεκταθεί ώστε να καλύψει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας.

Ο ίδιος ο Τραμπ φάνηκε να αναγνωρίζει ότι η Γροιλανδία είχε γίνει το σημείο καμπής.

«Όλα ξεκίνησαν, αν θέλετε να μάθετε την αλήθεια, από τη Γροιλανδία», είπε αναφερόμενος στην απειλή του να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ. «Θέλουμε τη Γροιλανδία. Δεν θέλουν να μας τη δώσουν και είπα: “Εντάξει, αντίο”».

Ο Ράντοσλαβ Σικόρσκι, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Πολωνίας, δημοσίευσε αργότερα ένα βίντεο με τη δήλωση του Τραμπ, στο οποίο πρόσθεσε το σχόλιο «Σημειώθηκε».