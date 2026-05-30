Με την εξέταση του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα οι Πανελλήνιες 2026 για τα ΕΠΑΛ.

Η πρώτη εκτίμηση των θεμάτων στα Νέα Ελληνικά

Θέμα Α1.α Με προσεκτική μελέτη του κειμένου, μπορεί να δοθεί απάντηση από τους μαθητές με σχετική ευκολία. Ωστόσο, προβληματίζει το ότι δεν έχει τεθεί από την εκφώνηση όριο λέξεων.

Θέμα Α1β Βατή.

Θέμα Α2α Οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με αυτήν την άσκηση, καθώς τα τελευταία χρόνια τίθεται συχνά.

Θέμα Α2β Για να απαντηθεί, οι υποψήφιοι πρέπει πρωτίστως να κατανοήσουν καλά το νόημα της παραγράφου.

Θέμα Α2γ Αρκετά βατή.

Θέμα Α3 Αν και βοηθάει το Κείμενο Αναφοράς, καθώς ο υποψήφιοι μπορούν να αντλήσουν από αυτό επιχειρήματα, το θέμα της έκθεσης είναι αρκετά απαιτητικό.

Θέμα Β1 Είναι βατή.

Θέμα Β2 Προσιτά θέματα για υποψηφίους εξοικειωμένους με τη θεωρία.

Θέμα Β3 Προσφέρεται για ανάπτυξη.

– Το ψηφιακό ΒΗΜΑ, σε συνεργασία με το Φροντιστήριο Ορόσημο Πειραιά & Ραφήνας, θα σας προσφέρει πλήρη ενημέρωση παρουσιάζοντας τις εκτιμήσεις των θεμάτων και τις απαντήσεις τους.

Τα θέματα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ