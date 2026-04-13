Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δήλωσαν τη Δευτέρα ότι δεν θα εμπλακούν στο σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ για τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, προτείνοντας αντί αυτού να παρέμβουν μόνο μετά τη λήξη των εχθροπραξιών, μια στάση που είναι πιθανό να εξοργίσει τον Τραμπ και να εντείνει τις εντάσεις εντός της Συμμαχίας.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι ο αμερικανικός στρατός θα συνεργαστεί με άλλες χώρες για να μπλοκάρει όλη τη θαλάσσια κυκλοφορία στη συγκεκριμένη πλωτή οδό, μετά την αποτυχία των συνομιλιών του Σαββατοκύριακου να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν. Ωστόσο, στη συνέχεια, ο αμερικανικός στρατός διευκρίνισε ότι ο αποκλεισμός αφορά μόνο πλοία που κατευθύνονται προς ή από ιρανικά λιμάνια.

Από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό αποκλείσει τα Στενά για όλα τα πλοία, πλην των δικών του, επιδιώκοντας να καταστήσει τον έλεγχο της περιοχής μόνιμο και ενδεχομένως να επιβάλλει τέλη διέλευσης.

Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, ξεκαθάρισαν ότι δεν θα εμπλακούν στη σύγκρουση συμμετέχοντας στον αποκλεισμό. Αντίθετα, δήλωσαν ότι εργάζονται για μια πρωτοβουλία που θα επιτρέψει την επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού, μέσω της οποίας διακινείται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Η άρνησή τους αποτελεί ένα ακόμη σημείο τριβής με τον Τραμπ, ο οποίος έχει απειλήσει με αποχώρηση από τη Συμμαχία και εξετάζει το ενδεχόμενο απόσυρσης μέρους των αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη, μετά την άρνηση αρκετών χωρών να επιτρέψουν τη χρήση του εναέριου χώρου τους για επιθέσεις κατά του Ιράν.