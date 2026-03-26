«Στον αέρα» βρίσκονται οι εξαγωγικές επιχειρήσεις κρέατος. Αρκετές χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγόρευσαν τις εισαγωγές κρέατος – εκτός του κοτόπουλου – νωπού και κατεψυγμένου που προέρχεται από την Ελλάδα, ανεξάρτητα αν προέρχεται από ζώα ελληνικής εκτροφής ή είναι εισαγωγής. Το ίδιο ισχύει και για παρασκευάσματα κρέατος νωπά και κατεψυγμένα.

Οπως αναφέρουν πηγές της αγοράς με τις οποίες συνομίλησε ο ΟΤ πρόκειται για τη Βρετανία, τη Σλοβακία, την Αυστραλία, την Αλβανία – έχει απαγορεύσει όχι μόνο τις εξαγωγές κρέατος από την Ελλάδα, αλλά και γαλακτοκομικών προϊόντων! – τη Σερβία, την Ιαπωνία και την Κίνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένες εξ αυτών των χωρών δημιουργούν προσκόμματα ακόμη και στις εισαγωγές ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων (πχ Αυστραλία) τα οποία οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι κυρίως οι φορείς του επιχειρούν να τα επιλύσουν μέσω των Βρυξελλών.

Εξαγωγές κρέατος και η νόσος του αφθώδους πυρετού

Ο λόγος που προέκυψε αυτή η αιφνίδια εξέλιξη, είναι η νόσος του αφθώδους πυρετού που εμφανίστηκε στη Λέσβο προ την περασμένη εβδομάδα. Και τούτο παρά το γεγονός ότι έχει επιβληθεί καραντίνα στο νησί – με αποτέλεσμα οι τυροκομικές επιχειρήσεις να υφίστανται μεγάλη ζημιά, διότι δεν μπορούν να μεταφέρουν τα ήδη έτοιμα προϊόντα τους στην υπόλοιπη ελληνική αγορά. Ετσι η χώρα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας έχασε το status της χώρας που είναι ελεύθερη από ζωονόσους – με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι αρμόδιοι οργανισμοί των εισαγωγικών χωρών.

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην προκειμένη περίπτωση το γεγονός ότι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως καταγγέλλεται σχετικά «καθεύδει τον ύπνον του δικαίου». Μάλιστα πηγή της αγοράς μιλώντας προς τον ΟΤ έλεγε πως πολλές επιχειρήσεις κρέατος δεν γνωρίζουν τι να κάνουν δεδομένου ότι μεγάλα σφαγεία έχουν κλεισμένα συμβόλαια εξαγωγής με συγκεκριμένες ρήτρες. Το γεγονός μάλιστα ότι η εξέλιξη αυτή συνέπεσε με το Πάσχα κάνει ακόμη πιο δύσκολη την κατάσταση στις ελληνικές επιχειρήσεις κρέατος.

Ο κίνδυνος της ευλογιάς των προβάτων

Το μόνο που επιτρέπεται είναι η εξαγωγή προϊόντων που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία – πχ. προψημένος γύρος. Γενικότερα πάντως με το κίνδυνο της ευλογιάς των προβάτων να παραμονεύει – τα αποτελέσματα των μέτρων που έχουν ληφθεί θα είναι γνωστά τον επόμενο μήνα – και τον αφθώδη πυρετό των βοοειδών, οι κλάδοι της γαλακτοβιομηχανίας και της επεξεργασίας κρέατος βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση. Αν η ευλογιά των προβάτων δεν υποχωρήσει φέτος σε απολύτως ελεγχόμενα επίπεδα, ο κλάδος της τυροκομίας και ιδιαίτερα οι εξαγωγές της φέτας – που έχει παρουσιάσει εκπληκτικές επιδόσεις τα τελευταία χρόνια – τίθενται εν κινδύνω!

