Αναίσθητη σε κεντρική πλατεία του Αργοστολίου στην Κεφαλονιά εντοπίστηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης 14/4 μία 19χρονη.

Άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο στο σημείο, με την κοπέλα να έχει σφυγμό και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, κατέληξε.

Στην υπόθεση φαίνεται να εμπλέκονται ακόμη δύο άτομα, ηλικίας 26 και 22 ετών, τα οποία έχουν συλληφθεί, ενώ αναζητείται άλλος ένας. Τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν μέσω της νεκροψίας και των τοξικολογικών εξετάσεων.

Χωρίς εμφανή ίχνη βίας – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Σύμφωνα με το inkefalonia οι γιατροί που την εξέτασαν δεν εντόπισαν εμφανή τραύματα ή ενδείξεις που να υποδηλώνουν βίαιο θάνατο.

Ωστόσο, κάμερες ασφαλείας της περιοχής έχουν καταγράψει τη μεταφορά της άτυχης κοπέλας από παρακείμενο διαμέρισμα προς την παιδική χαρά όπου εντοπίστηκε, στοιχείο που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών.