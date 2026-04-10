Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής στην Ιόνια Οδό, στο 154ο χιλιόμετρο, κοντά στα ΣΕΑ Φιλιππιάδας, στο ρεύμα προς Ιωάννινα.

Υπό συνθήκες που διερευνώνται, ένα ΙΧ εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό οδηγού και συνοδηγού.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Φιλιππιάδας, οι οποίες πραγματοποίησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού δύο ατόμων, του 63χρονου οδηγού και της 59χρονης συνοδηγού.

Ολοκληρώθηκε #απεγκλωβισμός με χρήση διασωστικής σειράς ενός τραυματισμένου άνδρα από ΕΙΧ όχημα και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, επί της Ιόνιας Οδού. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 10, 2026



Οι τραυματίες παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, ενώ στην περιοχή βρέθηκαν και αστυνομικοί της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την έρευνα των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.