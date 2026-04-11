Η Κυριακή του Πάσχα, το σημαντικότερο θρησκευτικό και κοινοτικό γεγονός για τους Ελληνορθόδοξους πληθυσμούς σε όλο τον κόσμο, γιορτάζεται αύριο, 12 Απριλίου. Καθώς η Κυριακή του Πάσχα μπορεί να πέσει μεταξύ των αρχών Απριλίου, το νωρίτερο, και της πρώτης εβδομάδας του Μαΐου, το αργότερο, σύμφωνα με το ορθόδοξο εκκλησιαστικό ημερολόγιο, σηματοδοτεί επίσης την έλευση της άνοιξης.

Ωστόσο, για περίπου τέσσερις αιώνες, τα εδάφη που αντιστοιχούν στη σημερινή Ελλάδα αποτελούσαν μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ενός κράτους που κυριαρχούσαν οι Σουνίτες Μουσουλμάνοι. Η τελευταία διαχώριζε τους υπηκόους της με βάση τη θρησκεία —και όχι την εθνικότητα, την καταγωγή ή τη γλώσσα— σε Μουσουλμάνους, Χριστιανούς, Εβραίους και Αρμένιους.

Ενώ οι βασικές θρησκευτικές τελετές παρέμειναν αμετάβλητες από τη βυζαντινή παράδοση, ιστορικές μαρτυρίες ρίχνουν φως στο πώς βιώθηκε, εκφράστηκε και απομνημονεύτηκε αυτή η μεγάλη γιορτή κατά τη διάρκεια της συχνά σκληρής εποχής της οθωμανικής κυριαρχίας.

Τα ταξιδιωτικά χρονικά που γράφτηκαν από Δυτικοευρωπαίους ταξιδιώτες μεταξύ του 16ου και των αρχών του 19ου αιώνα είναι ανεκτίμητα για τις προοπτικές που προσφέρουν σχετικά με τους αιώνες της τουρκικής κυριαρχίας, οι οποίοι θεωρούνταν μια σκοτεινή και οπισθοδρομική περίοδος για τον Ελληνισμό.

Ωστόσο, η Ορθόδοξη Εκκλησία, με επικεφαλής έναν Πατριάρχη που θεωρούνταν ο κύριος εκπρόσωπος των χριστιανών υπηκόων της αυτοκρατορίας, απολάμβανε ένα ορισμένο βαθμό αυτονομίας στη ρύθμιση της θρησκευτικής ζωής και της εκπαίδευσής τους. Η Εκκλησία διαδραμάτιζε επίσης ρόλο στην τοπική διακυβέρνηση, με αρκετά νησιά να απολαμβάνουν ακόμη μεγαλύτερη αυτονομία.

Ως αποτέλεσμα, οι εορτασμοί του Πάσχα επιτρέπονταν επίσημα, αν και πάντα εντός των περιορισμών που επέβαλαν οι οθωμανικές αρχές, για παράδειγμα, όσον αφορά το χτύπημα των καμπάνων και τις θρησκευτικές πομπές στους δρόμους.

Τότε και τώρα, η μεγάλη γιορτή του Αγίου Πάσχα, το αποκορύφωμα της Σαρακοστής και της Μεγάλης Εβδομάδας, γιορτάζει την Ανάσταση του Χριστού. Όμως, όλο και περισσότερο, χρησίμευε ως σύμβολο της χριστιανικής και ελληνικής ταυτότητας και τόνιζε τη συνέχεια με το προ-οθωμανικό παρελθόν. Ενίσχυε επίσης τη διάκριση μεταξύ των Ρωμίων υπηκόων της αυτοκρατορίας και των μουσουλμάνων ηγεμόνων μέσω της χρήσης μιας εκκλησιαστικής γλώσσας (ελληνικής) διαφορετικής από τη γλώσσα του κράτους (τουρκικής) και της τήρησης διαφορετικών εθίμων, ενισχύοντας τους κοινοτικούς δεσμούς μεταξύ των πιστών.

Κάτω από την οθωμανική κυριαρχία, το Πάσχα ήταν επίσης μία από τις λίγες φορές που οι χριστιανικές κοινότητες συγκεντρώνονταν ανοιχτά και συλλογικά.

Στο έργο του A Journey into Greece (1682), ο Τζορτζ Γουίλερ περιγράφει την εορταστική μεσάνυχτη λειτουργία του Μεγάλου Σαββάτου ως εξής: «Το Πάσχα, οι πιστοί γιορτάζουν την Ανάσταση με μεγάλη αφοσίωση· όλες οι εκκλησίες είναι φωτισμένες και ο λαός εκφράζει εξαιρετική χαρά, χαιρετώντας ο ένας τον άλλον με το «Χριστός Ανέστη».

Ένας άλλος ταξιδιώτης του 17ου αιώνα, ο Ιάκωβος Σπον, γράφει στο «Ταξίδι στην Ιταλία, τη Δαλματία, την Ελλάδα και τη Λεβαντίνη» (1678) ότι «οι Έλληνες γιορτάζουν τις πασχαλινές τελετές τους με μεγάλη ευλάβεια· ανάβουν πολλά κεριά και περνούν σχεδόν όλη τη νύχτα στις εκκλησίες» – μια περιγραφή των ολονύκτιων αγρυπνιών υπό το φως των κεριών.

Περιγράφοντας το ελληνικό ορθόδοξο Πάσχα στην Ιερουσαλήμ της οθωμανικής εποχής ενάμιση αιώνα αργότερα, ο Φρανσουά-Ρενέ ντε Σατομπριάν σημειώνει στο Itinéraire de Paris à Jérusalem (1811) ότι: «Η εορταστική εκδήλωση του Πάσχα μεταξύ των Ελλήνων (ορθόδοξων πιστών) έχει κάτι το πανηγυρικό και συγκινητικό· η Ανάσταση γιορτάζεται εκεί με μοναδική λαμπρότητα και ζήλο».

Στο A Classical and Topographical Tour through Greece, που εκδόθηκε το 1819, μόλις δύο χρόνια πριν από την έναρξη του Ελληνικού Αγώνα της Ανεξαρτησίας (1821-1829), ο Άγγλος Έντουαρντ Ντόντγουελ περιγράφει την απολύτως θλιβερή λιτανεία της Μεγάλης Παρασκευής, τον Επιτάφιο, ως εξής: «Οι τελετές της Ελληνικής Εκκλησίας κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές. Στην πομπή της Μεγάλης Παρασκευής συμμετέχει πλήθος κόσμου που κρατάει κεριά και ψάλλει με τον πιο θλιβερό τρόπο».

Για τον Επιτάφιο, που στα ελληνικά σημαίνει «Θρήνος στον Τάφο» και αποτελεί μία από τις πιο συγκινητικές λειτουργίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ένα στολισμένο φέρετρο ή θόλος που συμβολίζει τον τάφο του Χριστού τοποθετείται στο κέντρο της εκκλησίας, καθώς η λειτουργία τιμά την ταφή του Ιησού μετά τη Σταύρωση.

Η λειτουργία του Επιταφίου πραγματοποιείται το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής και συνοδεύεται από μια σειρά ποιητικών ύμνων που θρηνούν τον θάνατο του Χριστού. Σε συνδυασμό με ψαλμούς και αναγνώσματα που αντανακλούν τη θλίψη, την ελπίδα και την τελική Ανάσταση, ο αμυδρός φωτισμός και το φως των κεριών δημιουργούν μια σοβαρή και στοχαστική ατμόσφαιρα.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία αυτής της λειτουργίας είναι η πομπή, κατά την οποία ο Επιτάφιος μεταφέρεται στους δρόμους από κληρικούς και ενορίτες, ενώ χτυπούν οι καμπάνες.

Πομπές, λιτανείες και έθιμα

Σύμφωνα με τον καθηγητή Μανώλη Βαρβούνη, μια αξιοσημείωτη απαγόρευση κατά την οθωμανική περίοδο αφορούσε τις εκκλησίες με τρούλους. Οι περισσότερες από τις υπάρχουσες εκκλησίες με τρούλους μετατράπηκαν σε τζαμιά, ενώ απαγορεύτηκε η ανέγερση νέων χώρων λατρείας αυτού του είδους.

Ο Βαρβούνης, καθηγητής λαογραφίας στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Πανεπιστημίου Δημόκριτου Θράκης, σημειώνει ότι ενώ η πασχαλινή λειτουργία έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη, οι πομπές της Μεγάλης Πέμπτης και της Μεγάλης Παρασκευής αποτελούν νεότερες προσθήκες.

Οι λιτανείες, που χρονολογούνται από τα τέλη του 18ου αιώνα και κατά τις οποίες το εκκλησίασμα εξέρχονταν από την εκκλησία και —αρχικά— περνούσε σε σειρά γύρω από τον χώρο λατρείας, μοιάζουν πολύ με τον καθολικό τελετουργικό.

Ο καθηγητής Βαρβούνης δήλωσε στο «ΒΗΜΑ» ότι «οι ειδικοί στις λειτουργίες δεν μπορούν να βρουν πολλές πληροφορίες για τις πραγματικές πομπές. Ωστόσο, τα λαϊκά έθιμα είναι τα ίδια με τα σημερινά: κόκκινα αυγά, νηστεία, ψήσιμο αρνιού, γιορτές με την οικογένεια και τους φίλους.

«Έτσι, το Πάσχα δεν διέφερε πολύ από το κλασικό ελληνικό Πάσχα του σήμερα. Σταδιακά, ορισμένες τελετές απέκτησαν συγκεκριμένα εθνικά χαρακτηριστικά, όπως η απαγγελία της φράσης «να διασκορπιστούν οι εχθροί», αλλά αυτό δεν αποτελεί την ουσία του εθίμου».