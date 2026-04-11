Σε ένα περιβάλλον υψηλής στρατιωτικής επιφυλακής αλλά και έντονης θρησκευτικής κατάνυξης, ολοκληρώνονται σήμερα οι προετοιμασίες για την Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός στον Ναό της Αναστάσεως. Μετά το άνοιγμα της Παλιάς Πόλης των Ιεροσολύμων —η οποία παρέμεινε κλειστή για 41 ημέρες λόγω των εχθροπραξιών— η φετινή τελετή αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, αποτελώντας ένα σπάνιο «παράθυρο» ηρεμίας μέσα στη δίνη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η γεωπολιτική ύφεση ως καταλύτης

Η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να επιτρέψει την κανονική διεξαγωγή της τελετής δεν ήταν αυτονόητη. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, καθοριστικό ρόλο έπαιξε η εκτίμηση των υπηρεσιών ασφαλείας ότι η παύση των εκτοξεύσεων πυραύλων από την πλευρά του Ιράν δημιουργεί ένα επαρκές «κενό ασφαλείας».

Παρόλα αυτά, τα μέτρα της ισραηλινής αστυνομίας παραμένουν δρακόντεια. Η παρουσία πιστών εντός του Ναού έχει περιοριστεί αυστηρά στα 50 άτομα, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ έχει ενημερώσει πλήρως τις ξένες διπλωματικές αποστολές για τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης που θα παραμείνουν σε ισχύ.

Η ελληνική αποστολή και η μεταφορά στην Αθήνα

Η Ελλάδα, τηρώντας την παράδοση δεκαετιών, θα δώσει το «παρών» μέσω επίσημης κυβερνητικής αποστολής. Ο υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Γιάννης Λοβέρδος, επικεφαλής της αποστολής, αναχωρεί σήμερα το πρωί με ειδική πτήση για το Τελ Αβίβ.

«Ο σχεδιασμός είναι λεπτομερής και προβλέπει την οδική μετάβασή μας στην Ιερουσαλήμ και την παραλαβή του Αγίου Φωτός από τον Πατριάρχη με συνοπτικές διαδικασίες», δήλωσε ο κ. Λοβέρδος. Η επιστροφή του κυβερνητικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» υπολογίζεται περίπου στις 19:00, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας σύνθετης αερογέφυρας για τη διανομή του Φωτός στην επικράτεια.

Η επιχείρηση «Αερογέφυρα»

Αμέσως μετά την άφιξη στην Αθήνα, το Άγιο Φως θα μεταφερθεί σε 11 προορισμούς μέσω ενός συντονισμένου πλαισίου πτήσεων της AEGEAN και της Olympic Air. Το πτητικό πλάνο έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Βόρεια Ελλάδα: Θεσσαλονίκη (21:05), Καβάλα (21:15).

Νησιωτική Ελλάδα: Μύκονος (20:15), Σάμος (20:30), Χίος (21:25), Κως (21:30).

Δυτική Ελλάδα & Ιόνιο: Ζάκυνθος (20:50), Ιωάννινα (21:25), Κεφαλονιά (21:50).

Λοιποί προορισμοί: Λήμνος (20:50) και Βόλος (20:40).

Η μεταφορά στην Κύπρο

Παράλληλος σχεδιασμός εξελίσσεται και για τη Μεγαλόνησο. Το Άγιο Φως αναμένεται να φτάσει στο αεροδρόμιο «Γλαύκος Κληρίδης» της Λάρνακας στις 17:00, με απευθείας πτήση από το Τελ Αβίβ. Στην υποδοχή θα παραστούν εκπρόσωποι της Εξαρχίας του Παναγίου Τάφου, οι οποίοι θα μεριμνήσουν για την ταχεία διανομή του στις ενορίες της Κύπρου.

Παρά το φορτισμένο κλίμα και τις προκλήσεις ασφαλείας, οι αρχές σε Αθήνα, Λευκωσία και Ιερουσαλήμ συνεργάστηκαν στενά ώστε το αναστάσιμο μήνυμα να φτάσει εγκαίρως στους πιστούς, υπενθυμίζοντας τη διαχρονική ισχύ της παράδοσης ακόμα και σε περιόδους κρίσης.