Αλλαγές θα σημειωθούν στα δρομολόγια των Μέσων Μεταφοράς, λόγω των γιορτινών ημερών του Πάσχα. Οι τροποποιήσεις στα δρομολόγια θα ισχύσουν από σήμερα Μεγάλη Παρασκευή 10/4 έως και την Τρίτη του Πάσχα.
Μετρό – τραμ
Οι τελευταίοι συρμοί του Μετρό θα αναχωρήσουν από τον σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 00:20 και το Μ. Σάββατο στις 23:00.
Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί στις Γραμμές του Μετρό και του Τραμ το Μ. Σάββατο θα αναχωρήσουν:
Γραμμή 1 (Πειραιάς – Κηφισιά):
- από Κηφισιά και Πειραιά στις 22:20,
- από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 22:36 και προς Πειραιά στις 22:54,
- από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 22:39 και προς Πειραιά στις 22:52,
- από Αττική προς Κηφισιά στις 22:44 και προς Πειραιά στις 22:47.
Γραμμές 2 & 3 Μετρό:
- από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 23:00,
- από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 22:43,
- από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 22:40,
- από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 22:37,
- από Δουκίσσης Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:42,
- από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:22,
- από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:42.
Τραμ Γραμμή 7:
- από Ασκληπιείο Βούλας προς Ακτή Ποσειδώνος στις 21:44,
- από Ακτή Ποσειδώνος προς Ασκληπιείο Βούλας στις 22:11.
Τραμ Γραμμή 6:
- από Πικροδάφνη προς Σύνταγμα στις 22:00,
- από Σύνταγμα προς Πικροδάφνη στις 22:45.
Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):
- από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 22:00,
- από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 21:29,
- από Ακτή Ποσειδώνος προς Σύνταγμα στις 21:28,
- από Σύνταγμα προς Ακτή Ποσειδώνος στις 21:30.
Λεωφορεία και τρόλεϊ
- Μ. Παρασκευή 10 Απριλίου : Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης.
- Μ. Σάββατο 11 Απριλίου : Όλα τα οχήματα θα αρχίσουν να αποσύρονται νωρίτερα ώστε να βρίσκονται στα αμαξοστάσια στις 23:00 το βράδυ.
- Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου : Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί πρόγραμμα «Κυριακής & Αργιών»
- Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί πρόγραμμα «Κυριακής & Αργιών»
- Την Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου : Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης.