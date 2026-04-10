Τις εφεδρείες της για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα ξεκινήσει να μετράει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, μετά το Πάσχα. Ανάλογα με τις εξελίξεις, η κυβέρνηση ενδέχεται να προχωρήσει και σε νέο πακέτο μέτρων στήριξης, καθότι η ακρίβεια έχει κάνει πολύ έντονη την παρουσία της και οι παρεμβάσεις όπως το πλαφόν και το fuel pass έχουν περάσει κάτω από τον πήχη των πραγματικών αναγκών των πολιτών. Άλλωστε και οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν τη δυσαρέσκεια της πλειονότητας των πολιτών για τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν.

Πάντως, κανένα μέτρο δε θα αποφασιστεί πριν επιστρέψει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης από την εαρινή Σύνοδο ΔΝΤ-Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.

Η όποια συζήτηση για νέες παρεμβάσεις (όπως για παράδειγμα το Market Pass) θα τεθούν στο τραπέζι των συζητήσεων του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης από τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026 και έπειτα.

Ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναμένεται να μεταβεί στην Ουάσιγκτον, καθότι τη Δευτέρα 13 Απριλίου ξεκινάει η ετήσια εαρινή Σύνοδος ΔΝΤ και Παγκόσμιας Τράπεζας, κατά τη διάρκεια της οποίας θα τεθούν όλα τα «καυτά» ζητήματα.

Η έκταση των μέτρων

Η έκταση των μέτρων θα κριθεί από το πόσο θα διαρκέσουν και πόσο θα ενταθούν οι πιέσεις στην ενέργεια και τις τιμές, αλλά και και από το πώς θα εξελιχθεί η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζονται σενάρια για νέα μέτρα, χωρίς όμως να υπάρχουν ακόμη συγκεκριμένες αποφάσεις, καθώς δεν υπάρχει σαφής εικόνα για τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης.

Οι δυνατότητες στήριξης θα εξαρτηθούν τόσο από τα περιθώρια του προϋπολογισμού όσο και από τις ευρωπαϊκές αποφάσεις, με το θέμα που τίθεται να είναι το εάν θα υπάρξουν κοινές λύσεις.

Το οικονομικό επιτελείο έχει τη δημοσιονομική δυνατότητα να θεσπίσει μέτρα, λόγω της υπεραπόδοσης που είχε η ελληνική οικονομία το 2025. Το πρωτογενές πλεόνασμα του προηγούμενου χρόνου ξεπέρασε το 4,5% του ΑΕΠ, έναντι της επίσημης πρόβλεψης για πλεόνασμα 3,6% του ΑΕΠ. Θετικό επίσης είναι ότι και το φετινό πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να κινηθεί επίσης στην περιοχή του 4% του ΑΕΠ, ενώ η επίσημη πρόβλεψη είναι για 2,8%. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας του ότι υπάρχει και η επίδραση του “carry over”, ήτοι της καλύτερης βάσης που δημιουργήθηκε το 2025.

Το Market Pass

Μεταξύ άλλων και εφόσον η ενδεχόμενη παρατεταμένη άνοδος των τιμών της ενέργειας οδηγήσει και σε νέες αυξήσεις τιμών στο «ράφι», τότε η κυβέρνηση σκοπεύει να ενεργοποιήσει ξανά το market pass.

Υπενθυμίζεται ότι το δίμηνο Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2023 περισσότερα από 2,3 εκατομμύρια νοικοκυριά υπέβαλαν αιτήσεις στο gov.gr προκειμένου ανάλογα την οικογενειακή τους κατάσταση να λάβουν μηνιαία επιδότηση από 22 έως 100 ευρώ για το ίδιο διάστημα για αγορές προϊόντων κάθε είδους από σούπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές, παντοπωλεία, κρεοπωλεία, φούρνους και ιχθυοπωλεία.

Η πλατφόρμα του Market Pass μέσω του οποίου επιδοτούνταν το 10% των μηνιαίων αγορών νοικοκυριών με τα όρια αγορών που είχαν τεθεί, να ξεκινούν από τα 220 ευρώ για το μονοπρόσωπο μέχρι και τα 1.000 ευρώ για οικογένειες με παιδιά. Δυνητικοί δικαιούχοι ήταν άγαμοι με εισόδημα έως και 16.000 και 24.000 ευρώ για ζευγάρια με προσαύξηση 5000 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.

Επίσης, υπήρχε και περιουσιακό κριτήριο, με το όριο να μην πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Πηγή: ot.gr