Από «στασιμοπληθωριστικό σοκ» χαμηλής ανάπτυξης και αυξανόμενου πληθωρισμού εξακολουθεί να κινδυνεύει η ΕΕ, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για δύο εβδομάδες κατάπαυσης του πυρός, προειδοποίησε κορυφαίος οικονομικός αξιωματούχος της ΕΕ.

Ο Επίτροπος οικονομίας της ΕΕ, Βάλντις Ντομπρόβσκις, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να μειώσει την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη φέτος, καθώς οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες.

«Είναι σίγουρα ένα ευπρόσδεκτο βήμα προς την αποκλιμάκωση και αναμένεται επίσης να φέρει ανακούφιση όσον αφορά την ενεργειακή κρίση», δήλωσε ο Ντομπρόβσκις για την κατάπαυση του πυρός σε συνέντευξή του στους Financial Times.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι «όσον αφορά τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν, φυσικά, εξακολουθεί να υπόκειται σε υψηλή αβεβαιότητα» και είναι «σαφές ότι αντιμετωπίζουμε ένα στασιμοπληθωριστικό σοκ».

Η Επιτροπή θα ενημερώσει για την επίσημη πρόβλεψή της σε σχέση με το ΑΕΠ τον Μάιο. Πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, είχε προβλέψει ότι η ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραμείνει στο 1,4% φέτος και στο 1,5% το 2027, με τον πληθωρισμό ελαφρώς πάνω από 2% φέτος και του χρόνου.

Ωστόσο, πρόσφατα οικονομικά σενάρια της Επιτροπής εκτιμούν ότι η ανάπτυξη θα μπορούσε να επιβραδυνθεί έως και 0,4 ποσοστιαίες μονάδες φέτος, εάν οι τιμές ενέργειας επιστρέψουν στα επίπεδα πριν από τον πόλεμο στο Ιράν μέχρι το τέλος του 2026. Η ανάπτυξη θα μπορούσε να επιβραδυνθεί κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες τόσο φέτος όσο και του χρόνου, εάν οι τιμές ενέργειας χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να επιστρέψουν στα επίπεδα πριν από τον πόλεμο, σύμφωνα με την ανάλυση που κοινοποιήθηκε στους FT.

Άνοδος πληθωρισμού κατά 1% – 1,5%

Ο πληθωρισμός αναμένεται επίσης να αυξηθεί έως και 1 ποσοστιαία μονάδα φέτος στο πρώτο σενάριο της επιτροπής και έως και 1,5 ποσοστιαία μονάδα τόσο φέτος όσο και το 2027 στο δεύτερο σενάριο.

Οι επενδυτές έχουν προειδοποιήσει ότι μια διαρκής μείωση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου θα εξαρτηθεί από το εάν η Τεχεράνη θα άρει τον έλεγχό της στην κρίσιμη διαδρομή εξαγωγής του Στενού του Ορμούζ μετά την εκεχειρία δύο εβδομάδων.

Οι FT ανέφεραν την Τετάρτη ότι το Ιράν θα απαιτήσει από τις ναυτιλιακές εταιρείες να πληρώνουν διόδια σε κρυπτονομίσματα για τα πετρελαιοφόρα που διέρχονται από το Στενό, καθώς επιδιώκει να διατηρήσει τον έλεγχο της πλωτής οδού κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.

Αρκετές χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας, της Πολωνίας και της Ισπανίας, έχουν εισαγάγει μέτρα όπως η μείωση των φόρων καυσίμων για να προστατεύσουν τις βιομηχανίες και τα νοικοκυριά τους από τις υψηλότερες τιμές ενέργειας.

Ο Ντομπρόβσκις επανέλαβε ότι τα κράτη μέλη δεν πρέπει να μετατρέψουν την ενεργειακή κρίση σε δημοσιονομική κρίση μέσω υπερβολικών δαπανών.

Η ΕΕ χωρίς περιθώριο ελιγμών

«Έχουμε πιο περιορισμένο περιθώριο δημοσιονομικών ελιγμών από ό,τι είχαμε στο παρελθόν» και ως εκ τούτου «χρειαζόμαστε μέτρα που είναι σαφώς προσωρινά και στοχευμένα με περιορισμένο δημοσιονομικό αντίκτυπο», δήλωσε ο Ντομπρόβσκις.

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τον Ιούνιο εάν οι χώρες βρίσκονται σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων μείωσης του χρέους και του ελλείμματος και εάν θα πρέπει να προχωρήσουν περαιτέρω στις λεγόμενες «διαδικασίες υπερβολικού ελλείμματος» κατά των χωρών που δεν έχουν μειώσει τα ελλείμματά τους στα συμφωνημένα επίπεδα.

Η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε οικονομικές κυρώσεις από την ΕΕ.

Η Ιταλία ήλπιζε να βγει από τη διαδικασία φέτος. Ωστόσο, δύο αξιωματούχοι της ΕΕ προειδοποίησαν ότι αυτό ήταν πλέον απίθανο, αφού η στατιστική υπηρεσία της Ιταλίας ανακοίνωσε πρόσφατα ότι το έλλειμμα της χώρας ανήλθε στο 3,1% του ΑΕΠ πέρυσι – πάνω από την απαίτηση της ΕΕ για «κάτω του 3%»

Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, η Ρώμη κάλεσε τις Βρυξέλλες να άρουν προσωρινά τους δημοσιονομικούς κανόνες της μέσω μιας «γενικής ρήτρας διαφυγής». Αυτό ενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 για να επιτρέψει στις κυβερνήσεις να ξοδέψουν χρήματα προκειμένου να βγουν από την κρίση.

Ωστόσο, ο Ντομπρόβσκις είπε ότι υπάρχει μια «γενική ρήτρα διαφυγής για την αντιμετώπιση μιας σοβαρής οικονομικής ύφεσης στην ΕΕ ή την ευρωζώνη… προς το παρόν δεν βρισκόμαστε σε αυτό το σενάριο».

