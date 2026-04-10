Όλα τα ΑΦΜ θα μπορούν σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή 10/4, να υποβάλλουν αιτήσεις στην πλατφόρμα για το Fuel Pass. Υπενθυμίζεται ότι μετά τα τεχνικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν αποφασίστηκε η εφαρμογή να λειτουργήσει με βάση τον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ.

Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 30 Απριλίου.

Πώς γίνονται οι αιτήσεις

Οι πολίτες εισέρχονται στην ειδική πλατφόρμα με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNet και εισάγουν κωδικό επιβεβαίωσης που λαμβάνουν στο κινητό τους από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ – emep.gov.gr).

Επιβεβαιώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, επιλέγουν ή συμπληρώνουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο επιθυμούν να λάβουν επιδότηση και δηλώνουν τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης.

Εναλλακτικά, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ. Η πίστωση πραγματοποιείται εντός 48 ωρών από την έγκριση της αίτησης, ενώ όσοι πολίτες υπέβαλαν αίτηση από τη Μεγάλη Τετάρτη θα πληρωθούν μετά το Πάσχα, λόγω της τραπεζικής αργίας.

Η επιδότηση μπορεί να ληφθεί είτε μέσω έκδοσης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, επιλέγοντας έναν από τους διαθέσιμους παρόχους είτε μέσω απευθείας τραπεζικής κατάθεσης, με δήλωση του IBAN.

Τα ποσά της επιδότησης

Η επιδότηση μέσω της ψηφιακής κάρτας (Fuel Pass) διαμορφώνεται ως εξής:

Για τα αυτοκίνητα

60 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Για τις μοτοσικλέτες

35 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

30 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα