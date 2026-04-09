5 το πρωί: Εύθραυστη η εκεχειρία στη Μ.Ανατολή – Μπλόκο στα social media – «Τσουχτερή» η πασχαλινή έξοδος
Το Ισραήλ εξαπέλυσε τους σφοδρότερους και αιματηρότερους βομβαρδισμούς του στον Λίβανο από την έναρξη του πολέμου. Θα αντέξει άραγε μέσα σ' αυτό το κλίμα η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον;
H εύθραυστη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή
- «Όλοι νικητές»: Οι ΗΠΑ, το Ιράν και το Ισραήλ συμφώνησαν σε παύση δύο εβδομάδων μετά από πάνω από έναν μήνα πολέμου, με όλες τις πλευρές να δηλώνουν «νίκη», ενώ επιθέσεις με drones και πυραύλους συνεχίστηκαν.
- Οι βασικοί όροι των δύο πλευρών: Το Ιράν υποστηρίζει ότι θα θεσμοθετήσει χρεώσεις για πλοία στα Στενά του Ορμούζ, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε συνεργασία για απομάκρυνση εμπλουτισμένου ουρανίου, χωρίς επιβεβαίωση από την Τεχεράνη.
- Παράλληλες συγκρούσεις: Διαφωνίες καταγράφονται για το αν η εκεχειρία καλύπτει τον Λίβανο, με το Ισραήλ να συνεχίζει επιθέσεις στη Βηρυτό, προκαλώντας το θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων, και το Ιράν να κλείνει τα Στενά του Ορμούζ ως αντίδραση.
Έρχεται ψηφιακό «μπλόκο» στους ανηλίκους
- «Φρένο» κάτω των 15 ετών: Με ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το μέτρο «δύσκολο αλλά απαραίτητο», ξεκαθαρίζοντας πως η πολιτική αυτή αποτελεί ένα υποστηρικτικό εργαλείο και δεν υποκαθιστά τον γονικό ρόλο. Η κίνηση στοχεύει στην προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων από τους κινδύνους του ψηφιακού κόσμου.
- Ποιες πλατφόρμες αφορά: Σε κοινή συνέντευξη Τύπου, οι συναρμόδιοι υπουργοί παρουσίασαν τον οδικό χάρτη της ρύθμισης, η οποία θα αφορά όσους έχουν γεννηθεί από το 2012 και μετά. Ο «κόφτης» επικεντρώνεται στα Instagram, TikTok, Facebook και Snapchat, εξαιρώντας ωστόσο τις πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων (messaging apps). Αν και η αρχική αναγγελία έδειξε άμεση εφαρμογή, η πλήρης ενεργοποίηση των ρυθμίσεων δρομολογείται για τις αρχές του 2027.
- Επιστολή στην Κομισιόν: Θέλοντας να δώσει διεθνή διάσταση στην πρωτοβουλία, ο Πρωθυπουργός απέστειλε επιστολή στην Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Με την κίνηση αυτή, η Ελλάδα ζητά τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού πλαισίου που θα θωρακίζει τις εθνικές προσπάθειες απέναντι στους τεχνολογικούς κολοσσούς. Στόχος είναι μια κοινή στρατηγική που θα ενισχύει την ασφάλεια των ανηλίκων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Προθεσμίες και παγίδες για τις φορολογικές δηλώσεις
- Οι ημερομηνίες-κλειδιά: Οι φορολογούμενοι έχουν περιθώριο έως τις 15 Ιουλίου 2026 για την οριστική υποβολή των δηλώσεών τους, όμως οι «αυτόματες» δηλώσεις της ΑΑΔΕ οριστικοποιούνται νωρίτερα, στις 16 Απριλίου. Εάν χρειάζεστε αλλαγές, έχετε προθεσμία για αρχική δήλωση έως τις 15 Απριλίου, ενώ από τις 17 του ίδιου μήνα ανοίγει το παράθυρο για τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς κυρώσεις.
- Πού κρύβονται οι παγίδες; Πριν την οριστική υποβολή, ο διεξοδικός έλεγχος των κωδικών του Ε1 μπορεί να περιορίσει σημαντικά το τελικό εκκαθαριστικό ή να προλάβει πρόσθετες επιβαρύνσεις. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα εξαρτώμενα μέλη, τις ηλεκτρονικές δαπάνες και τα τεκμήρια διαβίωσης (κατοικίες, ΙΧ), καθώς και στην ορθή συμπλήρωση του IBAN. Μην παραλείψετε να ελέγξετε τα εισοδήματα από ακίνητα, όπου περιόδοι κενού ή προηγούμενες μισθώσεις μπορούν να εξασφαλίσουν φοροαπαλλαγές.
- Πώς δηλώνονται τα φιλοδωρήματα: Για το φορολογικό έτος 2025, τα φιλοδωρήματα που λαμβάνουν οι μισθωτοί αποκτούν ειδική μεταχείριση, με αφορολόγητο όριο έως τα 300 ευρώ μηνιαίως. Τα ποσά αυτά θα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στους κωδικούς 691-692 του Πίνακα 6, εφόσον υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση από την επιχείρηση. Είναι κρίσιμο να επιβεβαιώσετε την ορθότητα της καταχώρισης, ανεξάρτητα από το αν τα ποσά εισπράχθηκαν μέσω της επιχείρησης ή απευθείας από τον πελάτη.
«Βουτιά» στην κίνηση στα λιμάνια με αυξημένα τα έξοδα ταξιδιού
- Μείωση επιβατικής κίνησης στα λιμάνια: Η επιβατική κίνηση από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο τη Μεγάλη Τετάρτη 2026 εμφανίστηκε μειωμένη σε σχέση με πέρυσι, παρά την αύξηση των δρομολογίων σε ορισμένες γραμμές. Συνολικά, η πτώση φτάνει το 22% στους επιβάτες προς τα νησιά του Αιγαίου.
- Ακριβά καύσιμα και αυξημένα κόστη ταξιδιού: Η ακρίβεια στα καύσιμα και τα διόδια αυξάνουν έως 40€ το κόστος μετακίνησης με ΙΧ, οδηγώντας πολλούς να προτιμήσουν ΚΤΕΛ και λεωφορεία, που εμφανίζουν μεγάλες πληρότητες, με ενδεχόμενη προσθήκη έκτακτων δρομολογίων. Ωστόσο, σε σχέση με πέρυσι, οι τιμές των εισιτηρίων παρουσιάζουν αυξήσεις.
- Οργάνωση και κυκλοφοριακά μέτρα: Οι αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή για την εξυπηρέτηση των εκδρομέων, με αυξημένη κίνηση στις πύλες εξόδου της Αθήνας. Ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας φορτηγών για τη διευκόλυνση της εξόδου, ενώ η κορύφωση αναμένεται το Μεγάλο Σάββατο.
Η τελική πρόγνωση για τον καιρό του Πάσχα
- Η καλύτερη μέρα: Παρά τις μικρές αναταράξεις της Μεγάλης Εβδομάδας, η Κυριακή του Πάσχα αναδεικνύεται ως η καλύτερη ημέρα της περιόδου. Με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει έως και τους 26°C στα κεντρικά και νότια, ο καιρός θα είναι ιδανικός για το παραδοσιακό γεύμα, καθώς οι όποιες βροχές θα είναι περιορισμένες και τοπικού χαρακτήρα.
- Αστάθεια το Μ. Σάββατο: Αν προγραμματίζετε εξωτερικές δραστηριότητες πριν την Ανάσταση, έχετε το νου σας καθώς το Μεγάλο Σάββατο αναμένεται να είναι η πιο άστατη ημέρα. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Εύβοιας, ενώ η πιθανότητα για βροχή την ώρα της Ανάστασης είναι αυξημένη σε πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη, η Καβάλα και οι Σέρρες.
- Πού και πότε θα βρέξει: Ενώ η γενική εικόνα είναι ήπια, ο καιρός θα παρουσιάσει δύο πρόσωπα: Η Αττική και τα νησιά του Αιγαίου φαίνεται να γλιτώνουν τα έντονα φαινόμενα με θερμοκρασίες έως 24°C, όμως οι κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας και των ορεινών όγκων (Πίνδος, Πήλιο, ορεινή Κρήτη) θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για ασθενείς βροχές κατά διαστήματα, ειδικά την Μεγάλη Πέμπτη και την ημέρα του Πάσχα.
