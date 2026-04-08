Έως τις 15 Ιουλίου εκατομμύρια φορολογούμενοι θα πρέπει να έχουν υποβάλλει τις φορολογικές δηλώσεις.

Πριν πατήσουν το κουμπί της οριστικής υποβολής, θα πρέπει να ελέγξουν διεξοδικά τους κωδικούς του εντύπου Ε1 προκειμένου είτε να περιορίσουν το τελικό ποσό του φόρου που θα προκύψει από την εκκαθάριση είτε να αποφύγουν πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Οι φορολογούμενοι καλούνται να ελέγξουν τα στοιχεία και εφόσον δεν προβούν σε παρεμβάσεις οι δηλώσεις τους θα υποβληθούν αυτόματα από την ΑΑΔΕ στις 16 Απριλίου 2026 ενώ σε περίπτωση διορθώσεων στοιχείων μπορούν να υποβάλουν αρχική δήλωση έως τις 15 Απριλίου ή τροποποιητική χωρίς κυρώσεις από τις 17 Απριλίου έως τις 15 Ιουλίου 2026.

Τα σημεία που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή είναι μεταξύ άλλων τα εξαρτώμενα μέλη, τα εισοδήματα, οι παρακρατηθέντες φόροι και οι ασφαλιστικές εισφορές, οι ηλεκτρονικές δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών, τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικία, αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία και το IBAN.

Τα φιλοδωρήματα

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ορθή καταχώριση εισοδημάτων, όπως τα φιλοδωρήματα μισθωτών, τα οποία δηλώνονται ανάλογα με το ύψος τους και την προέλευσή τους, καθώς και η συμπλήρωση στοιχείων για εισοδήματα από ακίνητα, όπου η προηγούμενη εκμίσθωση ή η περίοδος κενού μπορεί να επηρεάσει την απαλλαγή από φόρο.

Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2025, δηλώνονται τα φιλοδωρήματα που έλαβαν μισθωτοί εντός του 2025, έως του ποσού των τριακοσίων (300) ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως εάν αυτά λαμβάνονται μέσω της επιχείρησης ή απευθείας.

Τα ποσά αυτά, μέχρι του ποσού των τριακοσίων (300) ευρώ μηνιαίως, προσυμπληρώνονται, εφόσον υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση, στους κωδ. 691-692 του Πίνακα 6 του εντύπου Ε1.

Σε διαφορετική περίπτωση, καταχωρούνται στους κωδικούς 689-690 του ίδιου Πίνακα.

Τα φιλοδωρήματα άνω του ποσού των τριακοσίων ευρώ μηνιαίως εξακολουθούν να αποτελούν πρόσθετες αποδοχές για τον μισθωτό, οι οποίες φορολογούνται.

H πληρωμή του φετινού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη στο τέλος Ιουλίου και την τελευταία στα τέλη Φεβρουαρίου του 2027.

Παράλληλα, οι φορολογούμενοι που θα επιλέξουν την εφάπαξ καταβολή μπορούν να επωφεληθούν από έκπτωση που φτάνει έως 4%, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται έκπτωση 4% για δηλώσεις που υποβάλλονται έως τις 15 Μαΐου, 3% έως τις 15 Ιουνίου και 2% έως τη λήξη της προθεσμίας στις 15 Ιουλίου.

