Η αντίστροφη μέτρηση για την Ανάσταση έχει ξεκινήσει και οι κάτοικοι της Αθήνας εγκαταλείπουν σταδιακά το κλεινόν άστυ. Από νωρίς το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης, η κίνηση στις πύλες εξόδου της πρωτεύουσας είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με το Λιμενικό, την Τροχαία και τους υπεύθυνους των ΚΤΕΛ να βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή για την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών.

«Φωτιά» η βενζίνη: Έως και 40 ευρώ ακριβότερο το ταξίδι με αυτοκίνητο

Η ακρίβεια στα καύσιμα και οι αυξήσεις στα διόδια διαμορφώνουν έναν ιδιαίτερα «αλμυρό» λογαριασμό για όσους προτίμησαν το ΙΧ τους. Συγκριτικά με πέρυσι, το κόστος της εξόδου είναι αυξημένο έως και 40 ευρώ, ανάλογα με τον προορισμό.

Ενδεικτικά, για τη διαδρομή Αθήνα – Θεσσαλονίκη (με επιστροφή):

Καύσιμα: Με τη μέση τιμή της αμόλυβδης στα 2,093€ και μέση κατανάλωση 7,5 λίτρα/100χλμ, το κόστος ανέρχεται στα 156€.

Διόδια: Το κόστος φτάνει τα 73,4€.

Συνολικό κόστος: 229,4€ (από περίπου 193€ που κόστιζε το 2025).

Για το δρομολόγιο Αθήνα – Καλαμάτα, το συνολικό κόστος (καύσιμα και διόδια) αγγίζει πλέον τα 107,6€.

Στα ύψη οι πληρότητες στα ΚΤΕΛ – Οι τιμές των εισιτηρίων

Πολλοί ταξιδιώτες στράφηκαν φέτος στα λεωφορεία για να περιορίσουν τα έξοδα, με αποτέλεσμα τα δρομολόγια να αναχωρούν με μεγάλες πληρότητες. Ήδη εξετάζεται η προσθήκη έκτακτων δρομολογίων για τις επόμενες ημέρες.

Οι τιμές των εισιτηρίων παρουσιάζουν αυξήσεις σε σχέση με την περσινή χρονιά:

Θεσσαλονίκη: 50€ (απλή μετάβαση) / 80€ (με επιστροφή) – Πέρυσι: 45€ / 72€.

Ιωάννινα: 46,20€ (απλή μετάβαση) / 83€ (με επιστροφή) – Πέρυσι: 42,5€ / 76€.

Καλαμάτα: 26,60€ (απλή μετάβαση) / 48€ (με επιστροφή) – Πέρυσι: 23,60€ / 43€.

«Απόβαση» στα νησιά: 62 δρομολόγια από τα λιμάνια της Αττικής

Στα λιμάνια Πειραιά, Ραφήνας και Λαυρίου επικρατεί το αδιαχώρητο. Μόνο για σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, έχουν προγραμματιστεί δεκάδες αναχωρήσεις:

Πειραιάς: 15 δρομολόγια για Κυκλάδες/Κρήτη και 30 για Αργοσαρωνικό. Ραφήνα: 10 πλοία με 4.449 επιβάτες. Λαύριο: 7 δρομολόγια.

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, βρέθηκε το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, ευχόμενος «Καλή Ανάσταση» και ζητώντας από τους πολίτες υπομονή και συμμόρφωση με τις οδηγίες του Λιμενικού Σώματος.

Πότε απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών

Για τη διευκόλυνση των εκδρομέων, τίθεται σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στα εθνικά δίκτυα:

Ρεύμα Εξόδου: Μ. Πέμπτη (15:00-22:00) και Μ. Παρασκευή (06:00-16:00).

Ρεύμα Εισόδου: Δευτέρα του Πάσχα (12:00-22:00) και Τρίτη του Πάσχα (11:00-23:00).

Η κορύφωση της εξόδου αναμένεται το Μεγάλο Σάββατο, με τις αρχές να εφιστούν την προσοχή στους οδηγούς για την τήρηση του ΚΟΚ.