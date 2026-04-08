Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνική δικτύωσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την ενεργοποίηση κόφτη στα social media για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός τα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου.

«Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε κάτι δύσκολο αλλά απαραίτητο: να απαγορεύσουμε την πρόσβαση στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών» αναφέρει στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο βίντεο που ανέβηκε στους λογαριασμούς του, εξηγεί τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε το συγκεκριμένο μέτρο. Παράλληλα, έστειλε και μήνυμα στους γονείς των παιδιών.

«Κανένας νόμος δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη δικιά σας παρουσία. Η πολιτική αυτή είναι απλά ένα εργαλείο για να σας βοηθήσει» τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Παιδιά γεια σας. Αυτό το βίντεο δε θα είναι ούτε top, ούτε viral. Υπάρχει όμως σοβαρός λόγος που θέλω να σας πω κάτι από εδώ. Θέλω να σας μιλήσω ειλικρινά. Τα τελευταία χρόνια μιλάω με πολλούς γονείς και όλοι μου λένε περίπου το ίδιο πράγμα: Ότι το παιδί τους δεν κοιμάται καλά, αγχώνεται εύκολα, είναι συνεχώς στο κινητό.

Μιλάω όμως με πολλές και με πολλούς από εσάς! Πολλά παιδιά μου λένε ότι κουράζονται από τη σύγκριση, από τα σχόλια, από την πίεση να είναι συνέχεια εκεί. Η επιστήμη είναι σαφής: Όταν ένα παιδί περνάει ώρες μπροστά στην οθόνη το μυαλό δεν ξεκουράζεται.

Γι αυτό και αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε κάτι δύσκολο, αλλά απαραίτητο. Να απαγορεύσουμε την πρόσβαση στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Η ρύθμιση θα έρθει μέσα στο καλοκαίρι του 2026 και θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2027.

Η Ελλάδα θα ανήκει στις πρώτες χώρες που θα πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία και είμαι σίγουρος όμως, ότι δεν θα είναι και η τελευταία. Στόχος μας είναι να πιέσουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτή την κατεύθυνση.

Τώρα είμαι σίγουρος ότι πολλοί μικρότεροι θα θυμώσετε μαζί μου. Αν ήμουν στην ηλικία σας ίσως το ίδιο θα ένιωθα και εγώ. Αλλά ο ρόλος μας, και ο δικός μου, δεν είναι να είμαστε πάντα ευχάριστοι. Αλλά κι ακόμα αν σήμερα διαφωνείτε, θέλω απλά να το σκεφτείτε και να το συζητήσετε με τις φίλες και τους φίλους σας.

Αν κάτι μας κάνει να αισθανόμαστε πιο αγχωμένοι, χειρότερα, λιγότερο καλοί από αυτό που πραγματικά είμαστε, τότε ίσως αξίζει να μπει ένα φρένο. Ο στόχος μας δεν είναι να σας απομακρύνουμε από την τεχνολογία, η οποία μπορεί να είναι πηγή έμπνευσης, πηγή γνώσης, πηγή δημιουργίας.

Ο εθιστικός, όμως, σχεδιασμός ορισμένων εφαρμογών, το μοντέλο κέρδους που βασίζεται στη δική σας προσοχή, στο πόσο καιρό εσείς περνάτε μπροστά στην οθόνη του κινητού και στερεί και τη δική σας αθωότητα και ελευθερία, κάπου πρέπει να σταματήσει.

Και θέλω να πω κάτι στους γονείς: Κανένας νόμος δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη δικιά σας παρουσία. Η πολιτική αυτή είναι απλά ένα εργαλείο για να σας βοηθήσει. Ειλικρινά πιστεύω, ότι σε λίγα χρόνια θα το δούμε όλοι ως κάτι θετικό και αυτονόητο».

Πώς προβλέπεται να εφαρμοστεί το μέτρο

Στις 13.00 θα πραγματοποιηθεί κοινή συνέντευξη Τύπου για το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανήλικων στα social media από τους Υπουργούς Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου και Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Εκεί αναμένεται να αναλυθούν τα μέτρα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η απαγόρευση θα ισχύει οριζόντια για όλες τις ηλικίες έως 15 ετών, χωρίς εξαιρέσεις — ακόμη και με γονική συναίνεση. Οι γονείς ή κηδεμόνες θα εγκαθιστούν την εφαρμογή Kids Wallet στις συσκευές των παιδιών (κινητά, tablets, υπολογιστές), με αποτέλεσμα τον αυτόματο αποκλεισμό πρόσβασης σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, θα απαγορεύεται η δημιουργία και διατήρηση προσωπικών λογαριασμών, περιορίζοντας έτσι και τη δυνατότητα ανταλλαγής μηνυμάτων μέσω social media.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης την ενεργοποίηση φίλτρων για την αποτροπή πρόσβασης ανηλίκων σε επιβλαβές περιεχόμενο, όπως πλατφόρμες τζόγου, καπνικών προϊόντων, αλκοόλ, αλλά και ιστοσελίδες γνωριμιών ή σεξουαλικού περιεχομένου.