Σε απευθείας σύνδεση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης παρακολουθήστε την κοινή Συνέντευξη Τύπου για το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media από τους Υπουργούς Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου και Επικρατείας Άκη Σκέρτσο. Τις νέες ρυθμίσεις, που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου του 2027, ανακοίνωσε με ανάρτησή του νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η κυβέρνηση προχωρά στην προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για τον περιορισμό της χρήσης των social media από ανηλίκους κάτω των 15 ετών, επιχειρώντας να αντιμετωπίσει το ζήτημα του ψηφιακού εθισμού σε μικρές ηλικίες.

YouTube thumbnail

Μητσοτάκης σε φον ντερ Λάιεν: «Να δημιουργηθεί ευρωπαϊκό πλαίσιο για τον ψηφιακό εθισμό των νέων»

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον κόφτη στα social media στους ανήλικους κάτω των 15, ο πρωθυπουργός έστειλε σχετική επιστολή στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Με αυτήν ζητά από την πρόεδρο της Κομισιόν τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου το οποίο «θα συμπληρώνει και θα ενισχύει τις αναγκαίες εθνικές πρωτοβουλίες για την προστασία των ανηλίκων».

Αναλυτικά η επιστολή

«Σας απευθύνω την παρούσα επιστολή σχετικά με ένα ζήτημα διαγενεακής ευθύνης που απαιτεί συλλογική δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο· ένα ζήτημα που γνωρίζω ότι σας αγγίζει βαθιά, όχι μόνο υπό την ιδιότητά σας ως Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και ως μητέρα: την προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό.

Σήμερα η Ελλάδα ανακοίνωσε την πρόθεσή για την εισαγωγή εθνικής νομοθεσίας για τη θέσπιση ελάχιστου ορίου ηλικίας πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με έναρξη ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2027. Ωστόσο, η εθνική δράση από μόνη της δεν αρκεί. Απαιτείται ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο έως το τέλος του 2026, το οποίο θα συμπληρώνει και θα ενισχύει τις αναγκαίες εθνικές πρωτοβουλίες για την προστασία των ανηλίκων.