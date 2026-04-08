Εμφανώς μειωμένη εμφανίζεται η επιβατική κίνηση από τα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής τη Μεγάλη Τετάρτη του 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη ημέρα πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία των προγραμματισμένων αναχωρήσεων πλοίων από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο, που δημοσιοποίησε το Λιμενικό Σώμα. Να σημειωθεί πάντως ότι φέτος το Πάσχα πέφτει νωρίτερα, καθώς πέρυσι ήταν στις 20 Απριλίου και είναι και αυτός ένας παράγοντας που επηρεάζει την κίνηση, εκτός από την ακρίβεια και τον πόλεμο. Πάντως, οι τιμές των εισιτηρίων παραμένουν σταθερές, μετά την πρόσφατη συμφωνία κυβέρνησης-ακτοπλόων, στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης της ελληνικής οικονομίας.

Συγκεκριμένα, από τον Πειραιά και την πύλη Τζελέπη, για τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, έχουν προγραμματιστεί 15 δρομολόγια, με εκτιμώμενη κίνηση 12.349 επιβατών. Την ίδια ημέρα πέρυσι (16 Απριλίου 2025), είχαν πραγματοποιηθεί 16 δρομολόγια, με σημαντικά αυξημένη επιβατική κίνηση, που είχε φτάσει τους 16.568 ταξιδιώτες, καταγράφοντας αισθητή μείωση περί το 25% φέτος, στη διακίνηση επιβατών.

Αργοσαρωνικός

Στον Αργοσαρωνικό, για τη φετινή Μεγάλη Τετάρτη προβλέπονται 15 δρομολόγια συμβατικών επιβατηγών-οχηματαγωγών και 15 δρομολόγια επιβατηγών-υδροπτέρυγων, γεγονός που δείχνει αυξημένη κινητικότητα στα κοντινά νησιά, χωρίς ωστόσο να δίνονται εκτιμήσεις επιβατών.

Από το λιμάνι της Ραφήνας, καταγράφεται επίσης πτώση. Για τη Μεγάλη Τετάρτη 2026, έχουν προγραμματιστεί 10 δρομολόγια προς Κυκλάδες με 4.449 επιβάτες, ενώ την αντίστοιχη περσινή ημέρα, είχαν πραγματοποιηθεί 7 δρομολόγια με 5.800 επιβάτες, καθώς και τέσσερα επιπλέον δρομολόγια προς Μαρμάρι. Παρά την αύξηση των δρομολογίων φέτος, η επιβατική κίνηση εμφανίζεται μειωμένη, κατά 23%.

Στο Λαύριο, παρατηρείται αντίθετα σημαντική αύξηση, κατά 28%. Για τη Μεγάλη Τετάρτη 2026, έχουν προγραμματιστεί 7 δρομολόγια με 1.642 επιβάτες, έναντι 6 δρομολογίων και 1.280 επιβατών, την αντίστοιχη ημέρα του 2025.

Συνολικά, σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, 18.440 επιβάτες θα διακινηθούν προς τα νησιά του Αιγαίου (εκτός Αργοσαρωνικού), από τα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής, έναντι 23.648 πέρυσι (πτώση 22%).