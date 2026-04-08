Έξι χρόνια αντιπαραθέσεων και αναβολών, δεν ήταν αρκετά. Είναι φανερό ότι πρέπει να συνεχιστούν.

Η Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας μπορεί επιτέλους να ολοκληρώθηκε και να παραδίδεται εντός των ημερών στην κυκλοφορία, ο «καυγάς» όμως για την πατρότητα του έργου συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. Ελπίζουμε να είναι και ο τελευταίος.

Εύλογα θα αναρωτηθεί ο μέσος νοήμον πολίτης «γιατί “τσακώνονται” για έναν τόσο μικρό δρόμο». Μόλις 525 μέτρων, θα προσθέσω. Και απαντώ: ίσως επειδή η «αλλαγή φρουράς» στον Δήμο Αθηναίων έγινε όταν το έργο βρισκόταν στα σπάργανα, και οι δύο «τιμονιέρηδες», είχαν διαφορετικά σχέδια για το πώς πρέπει να λειτουργεί ο δρόμος που «παντρεύει» τον Εθνικό Κήπο με τους Στύλους του Ολυμπίου Διός και φέρνει πιο κοντά στην Πλάκα το Καλλιμάρμαρο, ενώνοντας το Μετς και το Παγκράτι με την αρχαιότερη συνοικία της Αθήνας. Ίσως πάλι, επειδή οι δύο άνδρες ανήκουν σε διαφορετικές πολιτικές παρατάξεις. Εξού και η σύγκρουση, από την πρώτη στιγμή, του σημερινού δημάρχου, Χάρη Δούκα, με ηγεσίες υπουργείων που είχαν συμμετοχή σε κάθε βήμα του έργου.

Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, ξεκίνησαν από νωρίς το πρωί της Τρίτης (7/4) οι αναρτήσεις για την ολοκλήρωση του έργου και οι εκατέρωθεν βολές.

Ο Κώστας Μπακογιάννης, που επί των ημερών του αναβίωσε το σχέδιο ανάπλασης της Βασιλίσσης Όλγας ως μέρος του Μεγάλου Περιπάτου (σ.σ. οι συζητήσεις είχαν ξεκινήσει από τα τέλη της δεκαετίας του ΄90), ανάρτησε βίντεο στα social media με το οποίο ανακοίνωσε ότι «… η Βασιλίσσης Όλγας, όπως την ονειρευτήκαμε και τη δρομολογήσαμε, είναι επιτέλους ξανά ανοιχτή. Όχι απλώς ένας δρόμος. Ένας νέος ζωντανός δημόσιος χώρος». Ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων παραδέχεται ότι λίγα ζητήματα έχουν απασχολήσει τον δημόσιο διάλογο σε αυτή την πόλη τόσο όσο η ανάπλαση της Βασιλίσσης Όλγας. «Γυρίζοντας πίσω το χρόνο, σκέφτομαι πως δεν ήταν μία εύκολη απόφαση, αλλά άξιζε», λέει ο κ. Μπακογιάννης για την απόφασή του το ’20 να προχωρήσει στην ανάπλαση του δρόμου, και καταλήγει: «Πάρα τον πόλεμο του κυρίου Δούκα, το σημαντικό είναι ότι ένα έργο το οποίο ονειρευτήκαμε και δρομολογήσαμε ως δημοτική Αρχή, αποδίδεται σήμερα στους πολίτες. Στο τέλος της ημέρας άλλωστε, το θέμα δεν είναι ποιος δικαιώθηκε, αλλά το αποτέλεσμα».

Ομοίως απάντησε και ο δήμαρχος Αθηναίων. Αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση της ανάπλασης της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας, αφήνοντας αιχμές προς τον προκάτοχό του. «Χαίρομαι που το έργο μας επικροτεί και ο κ. Μπακογιάννης», ήταν το υστερόγραφο στην ανάρτηση του στο Χ.

Δεν άργησε να επανέλθει ο Κώστας Μπακογιάννης. «Το έργο της ανάπλασης της Βασιλίσσης Όλγας ο κύριος Δούκας το λοιδόρησε, το χλεύασε, το πολέμησε και φυσικά δεν το υλοποίησε, αφού το έκανε η Ανάπλαση ΑΕ και όχι ο Δήμος Αθηναίων. Όμως, τώρα, του αρέσει και το διαφημίζει. Λαϊκισμός πριν, λαϊκισμός μετά. Λόγια του αέρα. Ευτυχώς όμως τα έργα μένουν», έγραψε στο Facebook.

Για να τελειώνουμε. Το έργο δεν ανήκει σε κανέναν. Ανήκει σε όλους. Όλοι οι φορολογούμενοι πολίτες και βεβαίως οι δημότες της Αθήνας το χρηματοδότησαν κυριολεκτικά, και μεταφορικά με την τεράστια υπομονή τους όλα τα χρόνια που ο υπέροχος δρόμος ήταν κλειστό εργοτάξιο. Και είναι τουλάχιστον άτοπο – να το πω κομψά – να επαιρόμαστε για την παράδοση ενός δρόμου, μόλις 0,5 χιλιομέτρου, που βρίσκεται σε σημείο – φιλέτο της πρωτεύουσας, έξι χρόνια μετά την έναρξη του έργου. Γιατί, κακά τα ψέματα, υποθέσεις σαν αυτή την Βασιλίσσης Όλγας δεν είναι για υπερηφάνεια, αλλά για στοχασμό.