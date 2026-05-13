Οκτώ μήνες μετά την εφαρμογή του μέτρου της 24ωρης λειτουργίας των γραμμών του Μετρό κάθε Σάββατο, η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εξετάζει την υλοποίησή του και στη Γραμμή 1, δηλαδή τον παλιό «Ηλεκτρικό». Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη, το μέτρο αναμένεται να ξεκινήσει το 2027, οπότε θα είναι σε λειτουργία το σύνολο των συρμών που σήμερα βρίσκονται υπό ανακατασκευή.

Τα παραπάνω ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης 12/5 ο κ. Κυρανάκης, ο οποίος επισκέφθηκε το αμαξοστάσιο της ΣΤΑΣΥ (Σταθερές Συγκοινωνίες) στα Σεπόλια για την παρουσίαση του πρώτου νέου συρμού ΗΣΑΠ.

Νέος εξοπλισμός και κλιματισμός

Όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, οι ιστορικοί συρμοί της Γραμμής 1 περνούν σε νέα εποχή μέσα από πρόγραμμα πλήρους ανακατασκευής, που αλλάζει συνολικά τις δυνατότητες και την εικόνα τους. Οι 14 συρμοί της 8ης παραλαβής, που κυκλοφορούν από τις αρχές της δεκαετίας του ’80, αποκτούν σύγχρονα συστήματα έλξης, κλιματισμό, νέα συστήματα πληροφόρησης και αναβαθμισμένες υποδομές ασφάλειας, εξασφαλίζοντας τουλάχιστον 25 ακόμη χρόνια λειτουργίας.

Από το 1983 στο 2026

Στην πράξη, από τους παλιούς συρμούς διατηρείται μόνο το μεταλλικό αμάξωμα (σασί), ενώ όλα τα υπόλοιπα συστήματα και ο εξοπλισμός αντικαθίστανται πλήρως. Κινητήρες, ηλεκτρολογικά και πνευματικά συστήματα, κλιματισμός, εσωτερικοί χώροι, φωτισμός και συστήματα ενημέρωσης επιβατών είναι εντελώς νέας τεχνολογίας. Ουσιαστικά, οι συρμοί περνούν από το 1983 στο 2026 με νέα τεχνολογική «καρδιά».

Οι συγκεκριμένοι συρμοί μπήκαν στην κυκλοφορία μεταξύ 1983 και 1985 και τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουν αυξανόμενες ανάγκες συντήρησης λόγω παλαιότητας και δυσκολίας εξεύρεσης ανταλλακτικών. Η ανακατασκευή τους αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία των δρομολογίων της Γραμμής 1.

Σε έναν μήνα ο νέος συρμός, σε έναν χρόνο και οι 14

Τον Ιούλιο προβλέπεται η έναρξη λειτουργίας του πρώτου πλήρως ανακατασκευασμένου συρμού. Έως τον Δεκέμβριο του 2026 θα έχουν ενταχθεί άλλοι τρεις, ενώ η ολοκλήρωση του έργου για το σύνολο των 14 συρμών τοποθετείται χρονικά τον Μάιο του 2027.

Τι αλλάζει στους συρμούς

Η αναβάθμιση περιλαμβάνει εκτεταμένες τεχνολογικές και λειτουργικές παρεμβάσεις:

Αντικατάσταση των παλαιών κινητήρων συνεχούς ρεύματος με σύγχρονους κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος και νέο σύστημα έλξης, με στόχο μεγαλύτερη αξιοπιστία και χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση.

Πλήρη εκσυγχρονισμό των αεροσυμπιεστών και ηλεκτρολογικών συστημάτων, περιλαμβανομένων των θυρών επιβατών και βασικών μηχανισμών λειτουργίας.

Αναβάθμιση του συστήματος κλιματισμού και βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης για το επιβατικό κοινό.

Εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης (CCTV), νέων οθονών και συστημάτων πληροφόρησης επιβατών.

Παρεμβάσεις προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία και ασφαλή μεταφορά αμαξιδίων.

Πλήρη ανανέωση του εσωτερικού χώρου με νέο φωτισμό LED, καθίσματα, δάπεδα, παράθυρα και πλευρικές επενδύσεις.

Κάμερες και στους συρμούς του Μετρό

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα αναβάθμισης για τους συρμούς της Σειράς Ι του Μετρό Αθήνας, που λειτουργούν από το 2000 και έχουν ήδη διανύσει το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου ζωής τους.

Η παρέμβαση περιλαμβάνει αντικατάσταση παρωχημένων συστημάτων, προσθήκη κλιματισμού στους χώρους επιβατών, νέα συστήματα πληροφόρησης και CCTV (κάμερες), καθώς και τεχνολογίες διάγνωσης που ενισχύουν την αξιοπιστία των δρομολογίων.

Στην πρώτη φάση το έργο αφορά 12 συρμούς, με προϋπολογισμό περίπου 109 εκατ. ευρώ και εκτιμώμενη διάρκεια υλοποίησης 36 μήνες. Πρόκειται για τους μοναδικούς συρμούς του δικτύου που μέχρι σήμερα δεν διαθέτουν κλιματισμό στους χώρους επιβατών.