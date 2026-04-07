Μετά από έξι χρόνια εργασιών, παρατάσεων και αντιπαραθέσεων μεταξύ της κυβέρνησης και της υφιστάμενης δημοτικής Αρχής της Αθήνας, η Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας, ανοίγει. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν και πλέον ο δρόμος που ουσιαστικά ενώνει το Μετς και το Παγκράτι με την Πλάκα, παραδίδεται εντός των ημερών στους πολίτες.

Δρόμος στολίδι και οι αιχμές

«Από τα 6 χρόνια που παρέμενε κλειστή, τα 3,5 δεν γινόταν καθόλου έργο. Εμείς, όμως, αναδείξαμε την ολοκλήρωση των εργασιών ως προτεραιότητα ήδη από την προεκλογική περίοδο και μέσα σε δύο χρόνια δημιουργήσαμε έναν πολυτροπικό δρόμο, στολίδι για την Αθήνα», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αφήνοντας και μία αιχμή για τον προκάτοχό του: «Χαίρομαι που το έργο μας επικροτεί και ο κ. Μπακογιάννης», είπε.

Να σημειωθεί ότι η κυκλοφοριακή μελέτη για τη Βασιλίσσης Όλγας τροποποιήθηκε επί δημαρχίας Χάρη Δούκα και κάνει λόγο για λειτουργία δρόμου ήπιας κυκλοφορίας, διπλής κατεύθυνσης, με όριο ταχύτητας τα 20 χιλιόμετρα την ώρα. Η παλαιότερη μελέτη μιλούσε για πλήρη πεζοδρόμηση.