Το να κατακτήσει ένα μετάλλιο ο Λευτέρης Πετρούνιας δεν αποτελεί είδηση… Ειδικά όταν μιλάμε για ένα χρυσό σε αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Όχι, ότι πρόκειται για μικρό κατόρθωμα, απλά για το επίπεδο ενός αθλητή της αξίας του είναι κάτι το σύνηθες. Ο Λευτέρης Πετρούνιας παρά τα 35 του χρόνια, παρά τις νέες αλλαγές στον κώδικα βαθμολόγησης, έδειξε πως παραμένει ανάμεσα στους κορυφαίους.

Μάλιστα, βελτίωσε και τη βαθμολογία του σε σχέση με τον αγώνα του Μπακού. Τότε είχε συγκεντρώσει 14.300 βαθμούς και ήταν δεύτερος, τώρα με 14.366 βαθμούς κατέκτησε το χρυσό.





Μικρή η διαφορά αλλά επιβεβαιώνει τη βελτίωση του, αφού στόχος του είναι η διάκριση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα και η παρουσία του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες.

Βελτιώθηκε χωρίς μέση

Η είδηση ήρθε όμως λίγο μετά. Ο Λευτέρης Πετρούνιας σε ανάρτηση του ανέφερε ότι κατάφερε να κατακτήσει το χρυσό παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε χωρίς μέση.

Για την ακρίβεια τις τελευταίες δυο ημέρες ο Μίδας των κρίκων υπέφερε από λουμπάγκο. Όσοι παρακολούθησαν τον τελικό θα πρόσεξαν ότι μετά την ολοκλήρωση του δυσκολευόταν ακόμα και να περπατήσει.

Μάλιστα, ήταν ανοικτό το ενδεχόμενο να μην αγωνιστεί καν στον τελικό λόγω του τραυματισμού. Εκείνος όμως όχι απλά αγωνίστηκε αλλά πήρε και το χρυσό.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας δεν καταλαβαίνει από πόνο

Για όσους έχουν παρακολουθήσει την πορεία του μπορούν να θυμηθούν και άλλες φορές που έχει υπερνικήσει τον πόνο.

Σίγουρα, το αποκορύφωμα ήταν το 2018. Τότε είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα επί της ουσίας με έναν ώμο. Ο Λευτέρης Πετρούνιας είχε πάει τότε στην Ντόχα με πρόβλημα στον ώμο.

Το χειρουργείο του είχε προγραμματιστεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του. Αυτό όμως που αντίκρισε ο γιατρός που έκανε την επέμβαση ξεπερνούσε τη λογική.

Με τη συμμετοχή του στον τελικό και την υπερπροσπάθεια που έκανε χειροτέρεψε την κατάσταση του. Το αποτέλεσμα ήταν ο ώμος του ουσιαστικά να διαλυθεί.

Πολλοί αθλητές θα σταματούσαν την καριέρα τους. Άλλωστε μέχρι τότε είχε προλάβει να κατακτήσει ένα χρυσό σε Ολυμπιακούς Αγώνες, τρία σε παγκόσμια πρωταθλήματα και άλλα τέσσερα σε ευρωπαϊκά πρωταθλημα συν ακόμα ένα χάλκινο στην ίδια διοργάνωση.

Εκείνος όχι απλά συνέχισε αλλά το 2021 έκανε ακόμα ένα χειρουργείο, αυτή τη φορά στον άλλο ώμο (λιγότερο σοβαρό από το προηγούμενο). Σε αυτά τα οκτώ χρόνια που ακολούθησαν πρόσθεσε στη συλλογή του αλλά δύο μετάλλια σε ολυμπιακούς αγώνες, ένα σε παγκόσμιο πρωταθλημα και πέντε σε ευρωπαϊκά.

Όλα τα παραπάνω έχοντας κάνει δύο χειρουργεία στους ώμους. Για αυτό ο Λευτέρης Πετρούνιας αντιμετωπίζεται ως μύθος από όλους όσους ασχολούνται με τη γυμναστική σε παγκόσμιο επίπεδο.