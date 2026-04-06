Σκληρή κόντρα ξέσπασε στην Ολομέλεια της Βουλής μεταξύ του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριου Λαζαρίδη και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλου Πολάκη. Αιτία της σύγκρουσης ήταν το πτυχίο του κ. Λαζαρίδη. Οι δύο άντρες αντάλλαξαν βαριές κουβέντες με το επίπεδο της αντιπαραθέσεις να φτάνει σε σημείο που ακούστηκαν εκφράσεις όπως «σκασμός Λαζαρίδη».

Η κόντρα τους ξεκίνησε με τον Παύλο Πολάκη να λέει «το πτυχίο σου από που είναι; Southeastern college τι είναι αυτό και τι πτυχία δίνει;». Ο κ. Λαζαρίδης είπε ότι «βαθύ κράτος και σαπίλα είστε εσείς. Έχετε παραδεχθεί δημόσια ότι ως δήμαρχος είχατε διπλά βιβλία, ένα βιβλίο για τα μαύρα. Να μας εξηγήσετε από πού είναι αυτά τα μαύρα. Και τι τα κάνατε; Αυτή την αηδία που αναφέρατε εγώ έχω τελειώσει το εργαστήρι ελευθέρων σπουδών το college of southeastern Europe. Το πτυχίο μου υπάρχει μπορεί να σας το δείξω. Τελειώνει η πλάκα. Δείξτε μας τα βιβλία σας, που είναι τα λεφτά».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επέμεινε λέγοντας ότι «να πας μια βόλτα στα Σφακιά Λαζαρίδη και να δεις τι έκανα εγώ. Μουρμού Μουρμού (σ.σ. σιωπή σιωπή). Να δεις τι έκανα εγώ ως δήμαρχος. Τότε που Σαμαράς και Βενιζέλος είχαν κατακρεουργήσει την ελληνική κοινωνία, εγώ έβαζα τους Σφακιανούς αντί να δίνουν στεφάνια στις κηδείες». Εκτός κοινοβουλευτικών ορίων, ο κ. Πολάκης είπε απευθυνόμενος προς τον υφυπουργό «σκασμός Λαζαρίδη, σκασμός. Τώρα μιλάω εγώ δεν θα πετάγεσαι. Καθόλου δεν ζορίζομαι εσύ ζορίζεσαι γιατί Είσαι εδώ χωρίς πτυχίο».

Από την έδρα, ο Γιώργος Λαμπρούλης είπε ότι «δεν θα το κάνουμε αρένα εδώ μέσα. Το λόγο έχει η κα Λινού. Την ίδια ώρα, ο κ. Πολάκης συνέχιζε να φωνάζει «πες μας που είναι το πτυχίο σου Λαζαρίδη και μετά ξανατραγούδα. Γιατί αρκετά σας χαϊδέψαμε μερικούς που είστε χούλιγκαν χούλιγκαν. Από εδώ και πέρα τέλος»,

Η κόντρα συνεχίστηκε και εκτός μικροφώνου «έτρωγες μαύρα και μιλάς», είπε ο κ. Λαζαρίδης με τον κ. Πολάκη, «να πεις που το πτυχίο σου, αμόρφωτε».