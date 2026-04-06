Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε το τηλεοπτικό μήνυμα του πρωθυπουργού με αιχμή την πρόθεση του να υπάρξει ασυμβίβαστο μεταξύ των υπουργών και των βουλευτών. Παρότι δεν υπήρξαν αναλυτικές εξηγήσεις, η αντιπολίτευση εξέφρασε την κριτική της.

Δουδωνής: Εισήγηση Μητσοτάκη για μεγαλύτερο ανταγωνισμό του ρουσφετιού

Ο Παναγιώτης Δουδωνής από το ΠαΣοΚ, χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα. «Ο επικεφαλής μια ντουζίνας υποδίκων εμφανίζεται ως ο σωτήρας της χώρας. Και καταφεύγει στο αγαπημένο του χόμπι, την συνταγματική φακιρική. Λέει ότι θα αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα και όταν παύει να είναι υπουργός θα επανέρχεται. Άρα ότι ρουσφέτι έχει κάνει ως υπουργός θα χρησιμοποιείται και θα έχει ανέβει το επίπεδο του ρουσφετιού. Συγχαρητήρια. Τέτοια σκέψη δεν την περίμενα. Είναι ακόμα μεγαλύτερος ανταγωνισμός του ρουσφετιού». Σε άλλο σημείο πρόσθεσε πως «να βαπτίζεται ασυμβίβαστο τον ρουσφετολογικό ανταγωνισμό επιλαχόντος και υπουργού νομίζω ότι είναι η αόρατος χείρα της ρουσφετολογικής αγοράς αυτό που εισηγείται ο κ. Μητσοτάκης. Το λάθος δεν βρίσκεται ούτε στα αστέρια ούτε στο Σύνταγμα αλλά μέσα σας».

Γιαννούλης: Θλιβερή εμφάνιση Μητσοτάκη – Ηθικός αυτουργός οσων συμβαίνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Για «θλιβερή εμφάνιση» έκανε λόγο ο Χρήστος Γιαννούλης του ΣΥΡΙΖΑ. «Κήρυξε αγώνα κατά της διαφθοράς και προανήγγειλε και το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή. Περιέγραψε μία χώρα που προφανώς μόνο ο ίδιος ζει. Λέει ότι είναι ο πρωτομάστορας της αντιμετώπισης των πελατειακών σχέσεων. Θεώρησε ότι είναι ψεύτης όποιος ασκεί πολιτικά καθήκοντα και δεν έχει ζητήσει μια εξυπηρέτηση. Ο μεγαλύτερος ψεύτης, κάποιοι δεν έχουμε κάνει ούτε ένα ρουσφέτι και με αυτό το νταραβέρι που επεκτείνεται, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέδειξε ότι η εκλογική πελατεία εξασφαλίζεται με αδιαφανή τρόπο που ώρες – ώρες αγγίζει τα όρια της διαφθοράς. Είναι ο ηθικός αυτουργός όλων αυτών».

Μάντζος: Υποκρισία στο μήνυμα του Πρωθυπουργού

Ο Δημήτρης Μάντζος του ΠαΣοΚ, έκανε λόγο για «υποκρισία στο μήνυμα του πρωθυπουργού ενός πρωθυπουργού του κόμματος που χαρακτηρίζεται από πρακτικές αδιαφάνειας και συναλλαγής».

Όπως είπε, «πρέπει να αρχίσει να σπάζει τους καθρέφτες στο Μέγαρο Μαξίμου για να μην βλέπει τον αντικατοπτρισμό του. Εφόσον μιλά για διαχρονικές ευθύνες εμείς να συμφωνήσουμε στο ότι η επταετία συνιστά μια διαχρονία. Είναι πολλά για να αντιμετωπίσει παθογένειες συγκεκριμένες. Επένδυσε στα κενά του ΟΠΕΚΕΠΕ παρά την ψηφιοποίηση. Η ψηφιοποίηση δεν προχώρησε γιατί δεν θέλατε να κλείσετε τα παράθυρα. Θέλατε να γίνουν πόρτες για να περνούν οι απατεώνες».

Και συνέχισε λέγοντας ότι «τώρα που έρχεται από την Ευρώπη ο λογαριασμός κάνετε τους έκπληκτους. Υποστηρίζει ένα σύστημα ότι δεν γνώριζε τίποτα. Στη δική μας πραγματικότητα αυτό ονομάζεται ανικανότητα ανεπάρκεια διαφθορά και αδιαφάνεια. το κοινωνικό αίτημα της πολιτικής αλλαγής να λάβει περιεχόμενο. Να προκηρύξετε εκλογές για να κάνουμε ανάσταση νωρίτερα».

Κεφαλά για διάγγελμα Μητσοτάκη: Λόγια του αέρα

Η Τζώρτζια Κεφαλά από την Πλεύση Ελευθερίας, είπε ότι «μας αφήνει άφωνους όλη αυτή η προσπάθεια της κυβέρνησης να ισχυρίζεται ότι αποτελεί μια διαχρονική παθογένεια όλο αυτό που παρατηρούμε. Απονομιμοποίηση με ελεγχόμενους βουλευτές. Διαγγέλματα και αλλαγές που δεν έχουν προσφέρει κάποια λύση. Αυτό είναι κλεπτοκρατία δεν είναι πελατοκρατία αυτό που πάει να πολεμήσει ο πρωθυπουργός. Το πολιτικό όραμα υπό πίεση, με ένα ορόσημο για το 2030, είναι λόγια του αέρα».

Τι απαντά ο Μαρκόπουλος

Εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, είπε ότι «ο ίδιος ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι έγιναν λάθη».

«Το αλάθητο του Πάπα να το ψάξουμε στον ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Τσίπρας μας είπε ότι έπρεπε να κλείσει τις τράπεζες πιο νωρίς. Ο πρωθυπουργός έδρασε ακαριαία και θεσμικά. Αυτή η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αγωνίζονται διαρκώς. Υπάρχουν βήματα μπροστά αλλά και πίσω. Ακούω κριτική του ΠαΣοΚ. Οι αλάνθαστοι οι αμόλυντοι., είστε τα εγγόνια του Τσοχατζόπουλου και τα πρωτοξάδερφα της Καϊλή δεν θα κουνάτε σε αυτή την παράταξη το δάχτυλο. Επειδή μας κάνετε μαθήματα για ΟΠΕΚΕΠΕ τον κουμπάρο του αρχηγού σας, οι μισοί κουμπάροι Ανδρουλάκη έχουν βρεθεί απολογούμενοι».

Προσέθεσε ότι «θα κληθείτε σύντομα να τοποθετήσει επί της θεσμικής ριζοσπαστικής και επαναστατική πρότασης του Κυριάκου Μητσοτάκη για να δούμε αν αυτά που λέτε στην ολομέλεια αν πραγματικά τα θέλετε. Όλοι γνωρίζουμε ότι τον διαχωρισμό τον συζητάτε. Επομένως ιδού πεδίο δόξης λαμπρό για τις τοποθετήσεις σας» και κατέληξε «εδώ δεν μπορείτε να τα βρείτε σε μια κοινή πρόταση μομφής, θα τα βρείτε για πρόωρεσ εκλογές;».