Νέος καυγάς ξέσπασε στη Βουλή με αφορμή τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενέργεια. Ο Παύλος Πολάκης, επιτέθηκε στον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών για μια ανάρτηση του που πήγαινε πίσω στο 2019.

«Η ζωή είναι σκληρή και το κάρμα εκδικείται» είπε εισαγωγικά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Και συνέχισε λέγοντας ότι «ο κ. Κυρανάκης το 2019 έκανε την εξής ανάρτηση. Πληρώνετε 80 ευρώ και βάζετε βενζίνη αξίας 26. Τα υπόλοιπα πάνε στους μετακλητούς του Τσίπρα στα μίλια του Κουίκ στην υγεία του Πολάκη και στις τσάντες της Παπακώστα», είπε αρχικά.

Όπως είπε, «με τιμή βενζίνης 2,03 οι φόροι είναι 1,18. Τότε έφευγε περίπου 20 με 25 λεπτά. Σήμερα φεύγει με 87 λεπτά. Γιατί; Γιατί τότε ο ΣΥΡΙΖΑ είχε περιθώριο διύλισης 7-8 λεπτά το βαρέλι. Σήμερα η δουλική κυβέρνηση από 30 μέχρι 70 λεπτά. Και έβαλαν λέει πλαφόν».

«Εγώ κύριε Πολάκη δεν έχω αλλάξει αυτά που έλεγα προεκλογικά. Υπενθυμίζω ως βουλευτής της συμπολίτευσης τα ίδια έλεγα για τον ΕΦΚ», είπε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης». Η αντιπαράθεση έφτασε και στα … μαθηματικά με τον κ. Πολάκη να ρωτάει τον αναπληρωτή υπουργό «με τι βαθμό τελείωσες το λύκειο Κυρανάκη;». «Είστε πέντε χρονών, κύριε Πολάκη», ανταπάντησε ο κ. Κυρανάκης.

«Σας προκαλώ κύριε Πολάκη, πηγαίνετε πάρτε μία απόδειξη και κάντε την αναλογία. Γιατί την απόδειξη που ανέβασα είχε 67% επί φόρων… 67% ήταν το 2019, 55% έχουμε σήμερα. Μας είπατε για κάποια δάνεια που δόθηκαν σε ομίλους για rent a car…μπείτε σε έναν κόπο να διαβάσετε αυτό που γράφει και να μην λέτε αυτά που φαντάζεστε», κατέληξε ο αναπληρωτής υπουργός.