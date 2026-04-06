Η ταινία «Γέρμα», κινηματογραφική διασκευή του θεατρικού έργου του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα έρχεται στην Ελλάδα για να πραγματοποιήσει γυρίσματα στην Αιδηψό. Το έργο που καταγράφει την απελπισμένη προσπάθεια μιας γυναίκας να γίνει μητέρα σκηνοθετείται στον κινηματογράφο από την Λάρα Ιζαγκίρε Γκαριζουριέτα και είναι αποτέλεσμα ισπανοελληνικής συνεργασίας που προέκυψε μέσα από τις διεργασίες του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Evia Film Project.

Παραγωγή της Gariza Films σε συμπαραγωγή με την Neda Film, και με την υποστήριξη του Eurimages, η «Γέρμα» πραγματοποιείται επίσης με την υποστήριξη της κυβέρνησης της Χώρας των Βάσκων, της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης EITB και TVE, και του Ιδρύματος BBK/ Από ελληνικής πλευράς είναι σε συμπαραγωγή με την ΕΡΤ, με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ) και πρόσθετη υποστήριξη ανάπτυξης από το Creative Europe MEDIA.

Η Λάρα Ιζαγκίρε Γκαριζουριέτα είναι γνωστή ως παραγωγός της βραβευμένης ταινίας «20.000 είδη μελισσών» (2023), η οποία ξεκίνησε το ταξίδι της από τη Θεσσαλονίκη και την Αγορά του Φεστιβάλ, όπου απέσπασε το μεγάλο βραβείο post-production (εικόνα και ήχο) από την εταιρία Δύο Τριάντα Πέντε (2|35). Στη συνέχεια προβλήθηκε σε δεκάδες φεστιβάλ ανά τον κόσμο και έλαβε 42 βραβεία, ανάμεσά τους και την Αργυρή Άρκτο Καλύτερης Ερμηνείας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου.

Η Λάρα Ιζαγκίρε Γκαριζουριέτα συμμετείχε ως προσκεκλημένη του Φεστιβάλ το 2023, το 2024 και το 2025 στις διοργανώσεις του Evia Film Project, όπου και συνάντησε και οριστικοποίησε τη συνεργασία με την παραγωγό Αμάντα Λιβανού και την εταιρεία της Neda Film. Μάλιστα, το 2023 το Φεστιβάλ διοργάνωσε ένα ειδικό πρόγραμμα για location managers και παραγωγούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό (το οποίο το ονομάσαμε FAM Trip / familiarization trip) με στόχο να ανακαλύψουν οι άνθρωποι της κινηματογραφικής βιομηχανίας το περιβάλλον και τις τοποθεσίες της Βόρειας Εύβοιας, προτείνοντάς τη ως τόπο γυρισμάτων για παραγωγές από όλο τον κόσμο.

Το «Γέρμα» του Λόρκα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα του ισπανικού θεατρικού ρεπερτορίου και αναδεικνύει την πρωτο-φεμινιστική ματιά του συγγραφέα ασκώντας κριτική στην πατριαρχική αντίληψη που επικρατούσε στην ισπανική ύπαιθρο. Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες η σκηνοθέτις της ταινίας θα μεταφέρει την ιστορία στη σύγχρονη εποχή. Κεντρική ηρωίδα της ταινίας είναι η Μάρα, η οποία φαίνεται να έχει τα πάντα σε τάξη: η κλίση της της έχει προσφέρει μία καριέρα, έναν γάμο και ένα νέο σπίτι.

Μέχρι που μια νέα, ασταμάτητη επιθυμία θέτει τα πάντα σε κίνδυνο: να γίνει μητέρα. Λαχταρά τη βιολογική μητρότητα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, χωρίς να γνωρίζει ότι οι επανειλημμένες αποτυχίες των θεραπειών γονιμότητας θα την ωθήσουν στα πιο αδιανόητα όρια. Η σταθερότητά της κλονίζεται από μια εμμονή από την οποία πρέπει να απελευθερωθεί για να ξαναβρεί τον εαυτό της.

Η διασκευή του πρωτότυπου θεατρικού έργου έγινε από τη σεναριογράφο Μαρία Γκοϊτσελάγια για το θέατρο στο Μπιλμπάο, όπου σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία. Εν συνέχεια, η σεναριογράφος έγραψε μαζί με τη σκηνοθέτιδα το σενάριο για την ταινία, στην οποία πρωταγωνιστούν οι ίδιοι ηθοποιοί (Άνε Πικάτσα, Αϊτόρ Μπορόμπια).

Το «Γέρμα» θα ξεκινήσει γυρίσματα στα τέλη Απριλίου στο Μπιλμπάο, ενώ τα γυρίσματα στην Αιδηψό θα πραγματοποιηθούν μέσα στον Ιούνιο.