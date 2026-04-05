Σε ικανοποιητική πορεία μείωσης -αν και η Ελλάδα παραμένει η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρωζώνης- βρίσκεται και το ελληνικό δημόσιο χρέος εν μέσω της αρνητικής συγκυρίας και του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Είναι γνωστό ότι το ελληνικό Δημόσιο σχεδίαζε να ξαναβγεί στις αγορές εντός της τρέχουσας άνοιξης. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δε θα συμβεί σε αυτή τη φάση, με τις αγορές να βρίσκονται σε αναταραχή με τη μεγάλη μεταβλητότητα η οποία επικρατεί.

Βέβαια, η Ελλάδα βρίσκεται σε μια καλή συνθήκη, καθότι πέραν του ρυθμισμένου δημοσίου χρέους, υπάρχει και ένα δημοσιονομικό «μαξιλάρι» ασφαλείας «το οποίο σήμερα αγγίζει τα 39,8 δισ. ευρώ», όπως ανέφερε στο ΟΤ αρμόδιο στέλεχος του οικονομικού επιτελείου.

Μία από τις βασικές συνέπειες του πολέμου είναι η νέα εκτίναξη των τιμών. Ωστόσο, ο υψηλότερος πληθωρισμός οδηγεί σε μείωση του ελληνικού δημοσίου χρέους ως προς το ΑΕΠ. Κι αυτό καθότι ο μεγαλύτερος πληθωρισμός αυξάνει το ονομαστικό ΑΕΠ.

Πόσο ενισχύει το δημόσιο χρέος η πρόωρη αποπληρωμή

Εάν δεν αλλάξει κάτι στην πορεία, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ετοιμάζει ήδη την επόμενη αποπληρωμή διακρατικών δανείων, η οποία ενδέχεται να αγγίξει τα 7 δισ. ευρώ, δηλαδή να είναι μεγαλύτερη από τα σχεδόν 5,3 δισ. ευρώ που αποπληρώθηκαν πέρυσι, προκειμένου να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο το προφίλ του δημοσίου χρέους, το οποίο βαίνει μειούμενο ως ποσοστό του ελληνικού ΑΕΠ.

Μάλιστα δεν αποκλείεται η συγκεκριμένη κίνηση να γίνει πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο (τέλος της χρονιάς), κάτι που θα εξοικονομήσει περί τα 90-100 εκατ. ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο.

Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα στοχεύει στην πρόωρη αποπληρωμή, έως το 2031, των 31,6 δισ. ευρώ που υπολείπονται από το πρώτο μνημόνιο, ποσό που υπό κανονικές συνθήκες θα αποπληρωνόταν με τριμηνιαίες δόσεις από το 2029 έως το 2041.

Πώς θα κινηθεί φέτος

Την ίδια στιγμή, το δημόσιο χρέος της Ελλάδας αναμένεται να αγγίξει στο τέλος του 2026 το επίπεδο που βρισκόμασταν λίγο πριν μπούμε στα μνημόνια (2009). Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2026 το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά 7,7% του ΑΕΠ, στο 138,2%, από 145,9% το 2025.

Ως απόλυτο μέγεθος, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης θα μειωθεί κατά 3,5 δισ. ευρώ, στα 359,3 δισ. ευρώ, από 362,8 δισ. ευρώ που εκτιμάται ότι έφτασε στο τέλος του 2025.

Ως εκ τούτου, η μείωση του ελληνικού δημοσίου χρέους θα περάσει κάτω από ένα ακόμη ψυχολογικό όριο, καθότι στο τέλος του χρόνου αναμένεται να «πέσει» στο ίδιο επίπεδο με την έναρξη της μνημονιακής κρίσης στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι το 2010, όταν η χώρα έλαβε το πρώτο πακέτο διάσωσης, το χρέος ήταν στο 147,8% του ΑΕΠ.

Τα επόμενα ορόσημα

Μετά από αυτό το φετινό ορόσημο θα είναι η πτώση κάτω από το 100% του ελληνικού ΑΕΠ, κάτι το οποίο τοποθετείται πλέον στο 2033 με 2034. Άλλωστε, η ανάλυση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους είναι θετική ακόμη και στην περίπτωση που η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη κινηθεί στη περιοχή του 0,4%-0,8%, σύμφωνα με το πιο ακραίο σενάριο.

Στις επιδιώξεις της χώρας βρίσκεται το να «περάσει» στη δεύτερη θέση των πιο χρεωμένων χωρών της ευρωζώνης (με πρώτη την Ιταλία), κάτι που αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2029, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Παράλληλα, η κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο την πτώση του ελληνικού δημοσίου χρέους κάτω από το 120% (και συγκεκριμένα στο 119%) μέχρι το τέλος του 2029.

