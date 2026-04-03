Ευρεία διαδικτυακή σύσκεψη με τους επικεφαλής των 14 Υπηρεσιών Εξωτερικού του ΕΟΤ, πραγματοποίησε ο γενικός γραμματέας του οργανισμού, Ανδρέας Φιορεντίνος, με αντικείμενο τις διεθνείς εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τις επιπτώσεις τους στον τουριστικό κλάδο, τις τάσεις της τουριστικής αγοράς, όπως αυτές διαμορφώνονται για τη χώρα μας, καθώς και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της Ελλάδας ως ταξιδιωτικού προορισμού.

Οι επιπτώσεις του πολέμου στο επίκεντρο σύσκεψης στον ΕΟΤ

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι επιπτώσεις του πολέμου στην τουριστική αγορά, με κύρια την ανησυχία για αύξηση του κόστους ενέργειας και καυσίμων, η οποία επηρεάζει άμεσα την αγοραστική δύναμη των eυρωπαίων ταξιδιωτών. Σύμφωνα με τα ως τώρα δεδομένα, η μέση ευρωπαϊκή οικογένεια εμφανίζεται πιο επιφυλακτική στον προγραμματισμό διακοπών, γεγονός που συνδέεται με τις πληθωριστικές πιέσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην αύξηση των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων, ένα ζήτημα που επισημάνθηκε από το σύνολο σχεδόν των αγορών, ως κρίσιμο.

Η γενική διαπίστωση ήταν ότι, παρά τις προκλήσεις, η εικόνα για την Ελλάδα παραμένει θετική. Παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον για λιγότερο γνωστούς ελληνικούς προορισμούς, στο πλαίσιο της στρατηγικής για επέκταση των πτητικών προγραμμάτων, με σημαντική δυναμική να καταγράφεται προς περιοχές, όπως η Χαλκιδική και τα Ιόνια Nησιά. Από πλευράς αεροπορικής συνδεσιμότητας, από τις 6 Ιουνίου προστίθενται πέντε επιπλέον πτήσεις, εβδομαδιαίως, προς την Κρήτη, ενώ παράλληλα δρομολογούνται νέα προγράμματα για την Κεφαλονιά και την Πελοπόννησο.

Η εικόνα από τις κύριες αγορές

Σύμφωνα με τον ΕΟΤ η εικόνα ανά αγορά, μέχρι τώρα, έχει ως εξής:

Αμερική: Οι αφίξεις του Ιανουαρίου 2026 ήταν αυξημένες κατά 37%, δείχνοντας μια τάση υπέρ της περαιτέρω ανάπτυξης του τουριστικού ρεύματος από τις ΗΠΑ και τον Καναδά, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες αναφέρουν αυξημένη πληρότητα στις απευθείας πτήσεις.

Μεγάλη Βρετανία: Παραμένει θετική η κίνηση, με τους σημαντικότερους αερομεταφορείς να επεκτείνουν το πτητικό τους σχέδιο για την Ελλάδα, το 2026 και, ιδιαίτερα, σε λιγότερο αναγνωρίσιμους προορισμούς. Η επιθυμία για διακοπές διατηρείται έντονη, αλλά υπάρχει ανησυχία για τις επιπτώσεις του πολέμου στο διαθέσιμο εισόδημα των οικογενειών.

Γερμανία: Οι Γερμανοί ακυρώνουν μακρινούς longhaul προορισμούς και επιλέγουν Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι ιδιαιτέρως ελκυστική για τη γερμανική αγορά, καθώς θεωρείται ασφαλής προορισμός για οικογενειακές διακοπές. Ταυτόχρονα, παρουσιάζεται σαφής μετατόπιση τουριστών προς την Ελλάδα, από τις πληγείσες από τον πόλεμο περιοχές.

Ιταλία: Οι Ιταλοί φαίνεται ότι κρατούν στάση αναμονής, αναμένοντας ενδεχόμενες οικονομικές επιπτώσεις. Παρόλα αυτά, η ασφάλεια, η ποιότητα και η διαχρονική ελκυστικότητα της νησιωτικής Ελλάδας αποτελεί κορυφαία επιλογή τους για το καλοκαίρι.

Γαλλία: Το κλίμα είναι θετικό, με αυξημένες ενέργειες προώθησης και ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας, ενώ καταγράφεται και στάση αναμονής για προσφορές.

Αυστρία: Δεν παρατηρούνται ακυρώσεις, ωστόσο η αύξηση των τιμών καυσίμων δημιουργεί προβληματισμό στον προγραμματισμό ταξιδιών. Καταγράφεται στροφή προς την Ελλάδα.

Πολωνία: Η ζήτηση παραμένει σταθερή, χωρίς ακυρώσεις, με έντονη ευαισθησία στις τιμές.

Σκανδιναβία: Υπάρχει πρόθεση ενίσχυσης των ροών προς την Ελλάδα, με νέες πτήσεις και ανακατανομή δυναμικότητας από άλλους προορισμούς.

Αυστραλία: Υπάρχει θετική προδιάθεση για την Ελλάδα, με βασική ανησυχία τα ζητήματα transit, μέσω ενδιάμεσων σταθμών στη Μ. Ανατολή.

Κίνα: Δεν εκφράζονται ιδιαίτερες ανησυχίες, πέραν της αύξησης του κόστους των εισιτηρίων.

«Η Ελλάδα συνεχίζει να αποτελεί έναν ιδιαίτερα ελκυστικό προορισμό, με σταθερή ζήτηση και προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης, παρά τις διεθνείς προκλήσεις. Η ενίσχυση της συνδεσιμότητας και οι στοχευμένες προωθητικές ενέργειες αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά στη διατήρηση της δυναμικής αυτής», δήλωσε μεταξύ άλλων, μετά το πέρας της σύσκεψης, ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιορεντίνος.

