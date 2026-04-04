Mε τις πρώτες επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους και τις εξελίξεις για το επόμενο διάστημα να χαρακτηρίζονται από αυξημένη αβεβαιότητα, η ακρίβεια πιέζει περαιτέρω τα νοικοκυριά όπου όλο και περισσότερα προσφεύγουν στις όποιες αποτομιεύσεις τους για να τα βγάλουν πέρα.

Η ακρίβεια καλά κρατεί

Τα στοιχεία της έρευνας οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ για τον Μάρτιο, είναι για άλλη μία φορά αποκαλυπτικά: το ποσοστό των καταναλωτών που «μόλις τα βγάζει πέρα», διαμορφώνεται στο 63%, ενώ ανέβηκε στο 11% από 8% τον προηγούμενο μήνα το ποσοστό όσων αναφέρουν ότι αντλούν από τις αποταμιεύσεις τους.

Οι καταναλωτές που δήλωσαν ότι αποταμιεύουν λίγο ή πολύ αποτελούν το 20% του συνόλου και το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι «έχουν χρεωθεί» ανέρχεται σε 7% από 6% τον προηγούμενο μήνα.

Ανάγλυφα αποτυπώνεται και ο βαθμός αβεβαιότητας των νοικοκυριών ως προς τις μελλοντικές οικονομικές εξελίξεις, καθώς το 61% κρίνει ότι η οικονομική του κατάσταση μπορεί να προβλεφθεί δύσκολα ή σχετικά δύσκολα, οριακά υψηλότερα από το 60% τον προηγούμενο μήνα.

Επιπλέον, το 76% (από 68%) των νοικοκυριών προέβλεψε άνοδο τιμών με τον ίδιο ή ταχύτερο ρυθμό και το 8% (από 10%) αναμένει σταθερότητα. Οι σχετικοί δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις +41,7 και 43,4 μονάδες αντίστοιχα.

Το ταμείο είναι μείον

Σε ότι αφορά στην πρόθεση για αποταμίευση τους προσεχείς 12 μήνες ο σχετικός δείκτης διαμορφώνεται στις –67,7 μονάδες από -68,9 τον Φεβρουάριο. Ούτε λίγο ούτε πολύ, το 87% των νοικοκυριών δεν θεωρεί πιθανή την αποταμίευση στο επόμενο δωδεκάμηνο, ενώ το 13% τη θεωρεί πιθανή ή πολύ πιθανή.

Οι σχετικοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις +8,8 μονάδες στην ΕΕ και στις +9,2 στην Ευρωζώνη.

Σταθερά οι περισσότερο απαισιόδοξοι

Και αυτόν τον μήνα οι Έλληνες καταναλωτές εμφανίζονται ως οι περισσότερο απαισιόδοξοι στην ΕΕ, με διαφορά από τους επόμενους, με τους καταναλωτές στην Ρουμανία και την Εσθονία να ακολουθούν.

Για τους προηγούμενους 12 μήνες το 67% των νοικοκυριών εκτίμησε ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης και μόλις το 2% ότι επήλθε μικρή βελτίωση.

Οι αρνητικές προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους τους προσεχείς 12 μήνες ενισχύθηκαν έντονα τον Μάρτιο στις –52,7 (από -46,6). Το 69% (από 62%) των νοικοκυριών αναμένει ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, ενώ το 2% προβλέπει μικρή βελτίωση. Οι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις -5,2 και -5,7 μονάδες αντίστοιχα.

Σε ότι αφορά στην πρόθεσητων καταναλωτών για σημαντικές αγορές τους προσεχείς 12 μήνες (επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών κ.λπ.) διατηρήθηκε με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις -48,7 (από – 48,5) μονάδες. Το 57% (από 58%) των καταναλωτών προέβλεψε ότι θα προβεί σε λιγότερες ή πολύ λιγότερες δαπάνες, ενώ το 3% (από 5%) αναμένει το αντίθετο. Οι ευρωπαϊκοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις -13,4 μονάδες στην ΕΕ και στις -14,3 μονάδες στην Ευρωζώνη.

Πηγή: ot.gr