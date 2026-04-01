5 το πρωί: Η επέλαση της κακοκαιρίας Erminio – Η επανέναρξη της δίκης των Τεμπών – Το πάνδημο αντίο στη Μαρινέλλα
Με κακοκαιρία θα μπει ο Απρίλιος, αφού την πρώτη ημέρα του νέου μήνα επτά περιοχές της Ελλάδας θα βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό λόγω επικείμενης επέλασης της κακοκιαρίας Erminio από το μεσημέρι και μετά
1
Η κακοκαιρία Erminiο φέρνει «Red Code»
- Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Αττική: Η κακοκαιρία Erminio θα πλήξει μεγάλο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο, με τα φαινόμενα να εκδηλώνονται από το απόγευμα της Τετάρτης και να διαρκούν έως αργά τη νύχτα. Μάλιστα, ο δήμος Αθηναίων ζήτησε από τους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να μη σταθμεύουν οχήματα σε σημεία με ιστορικό πλημμυρών και πάνω σε φρεάτια υδροσυλλογής.
- Red Code και περιοχές αυξημένης ετοιμότητας: Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε «κόκκινο συναγερμό» (Red Code) τις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας (συμπεριλαμβανομένων των Σποράδων), Πελοποννήσου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και τις Π.Ε. Ημαθίας και Πιερίας. Οι τοπικές αρχές καλούνται σε άμεση επιχειρησιακή ετοιμότητα.
- Κλειστά σχολεία και τηλεκπαίδευση: Όλα τα σχολεία σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα θα παραμείνουν κλειστά την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026. Η εκπαιδευτική διαδικασία θα συνεχιστεί μέσω τηλεκπαίδευσης όπου είναι εφικτό, ώστε να αποφευχθούν μετακινήσεις υπό επικίνδυνες καιρικές συνθήκες. Στην Αττική κλειστά θα παραμείνουν μόνο τα νυχτερινά σχολεία, καθώς τα φαινόμενα της επικείμενης κακοκαιρίας Erminio, αναμένεται να εξελιχθούν ραγδαία και να ενταθούν από τις απογευματινές ώρες μέχρι τα μεσάνυχτα.
2
Ολα αλλιώς στη δίκη των Τεμπών
- Επιστροφή στην αίθουσα: Το πρωί της Τετάρτης αναμένεται να συνεχιστεί η Δίκη για τα Τέμπη μετά το φιάσκο της πρώτης ημέρας. Τόσο το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όσο και ο Αρειος Πάγος «κατέβαλλαν συντονισμένες προσπάθειες» ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της δίκης.
- Αυστηρά μέτρα: Με νέα διάταξη της Προέδρου του Δικαστηρίου, επιβάλλεται αυστηρός έλεγχος ταυτοτήτων για όλους τους εισερχόμενους και προκαθορισμένη ταξιθεσία, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί η επανάληψη του χάους της πρώτης ημέρας και να διασφαλιστεί η ευταξία της διαδικασίας.
- «Μπλόκο» στις κάμερες: Η είσοδος στην κύρια αίθουσα επιτρέπεται μόνο σε 21 διαπιστευμένους δικαστικούς συντάκτες και 100 συγγενείς θυμάτων ανά ομάδα (κυλιόμενα), ενώ απαγορεύεται ρητά η βιντεοσκόπηση, η φωτογράφιση και η παρουσία φωτορεπόρτερ εντός του ακροατηρίου.
3
Ηταν όλοι εκεί για την Μαρινέλλα
- Πλήθος κόσμου: Η Ελλάδα αποχαιρέτησε χθές την Μαρινέλλα, με πλήθος κόσμου να χειροκροτά την καλλιτέχνιδα που τόσο λάτρεψε. Το φέρετρο ακολούθησαν η κόρη και τα εγγόνια της σπουδαίας ερμηνεύτριας, με συγγενείς, φίλους, καλλιτέχνες και πλήθος απλού κόσμου που την αγάπησε, να την αποχαιρετά με ένα λουλούδι στο χέρι. Στεφάνια κατέθεσαν ο Βαγγέλης Μαρινάκης, η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και τα μέσα του ομίλου της Αlter Ego Media.
- Ποιοι παρευρέθηκαν: Στο λαϊκό προσκύνημα παρέστησαν πλήθος εκπροσώπων της πολιτικής και της καλλιτεχνικής ζωής. Μεταξύ αυτών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Χάρης Δούκας, η Λίνα Μενδώνη, η Τζώρτζια Κεφαλά, ο Λάκης Λαζόπουλος, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Νατάσα Θεοδωρίδου, η Τάνια Τσανακλίδου, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, η Άντζελα Δημητρίου, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Αντώνης Ρέμος, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Τσαλίκης, η Μπέττυ Μαγγίρα, ο Γιώργος Μαργαρίτης, η Δέσποινα Βανδή.
- Συγκίνησαν Νταλάρας-Αλεξίου: Στον επικήδειο της η Χάρις Αλεξίου μίλησε για την «αρχόντισσα» που διάλεξε το Ηρώδειο για να τραγουδήσει ακαπέλα το μεγάλο της αντίο. Με την ίδια ένταση, ο Γιώργος Νταλάρας αποχαιρέτησε τη δική του «δεύτερη μάνα», παρομοιάζοντάς την με την Εκάβη εμβληματική μορφή της αρχαιότητας.
4
Θα τελειώσει σύντομα ο πόλεμος;
- Ο ανυποχώρητος Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα συνεχίσει να συντρίβει το «τρομοκρατικό καθεστώς» της Τεχεράνης, ανακοίνωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, τονίζοντας πως ο πόλεμος που ξεκίνησε πριν από έναν μήνα με τις ισραηλινοαμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν «δεν έχει τελειώσει». «Θα εξακολουθήσουμε να συντρίβουμε το τρομοκρατικό καθεστώς, θα ενισχύσουμε τις ζώνες ασφαλείας γύρω μας και θα επιτύχουμε τους στόχους μας», είπε ο Νετανιάχου.
- Ζητά εγγυήσεις ο Πεζεσκιάν: Παράλληλα, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει τη βούληση να «βάλει τέλος στον πόλεμο» όμως ζητά εγγυήσεις ώστε «να αποτραπεί η επανάληψη της επίθεσης», είπε ο Πεζεσκιάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.
- Επικρίνει τους συμμάχους ο Τραμπ: Επίθεση σε «όλες αυτές τις χώρες που δεν μπορούν να προμηθευτούν καύσιμα αεροσκαφών λόγω των Στενών του Ορμούζ», εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντάς τους «πηγαίνετε στη διώρυγα και απλώς ΠΑΡΤΕ ΤΟ». «Θα πρέπει να αρχίσετε να μαθαίνετε να υπερασπίζεστε τον εαυτό σας — οι ΗΠΑ δεν θα είναι πια εκεί για να σας βοηθούν, όπως δεν ήσασταν κι εσείς για εμάς», σημείωσε χαρακτηριστικά, σε ανάρτησή του στο Truth Social.
5
Κόντρα πριν συζητήσουν για το Κράτος Δικαίου
- Ορίστηκε ημερομηνία: Η προ ημερησίας συζήτηση για το κράτος Δικαίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Απριλίου, έπειτα από συνεννόηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Το αίτημα είχε κατατεθεί από τον Νίκο Ανδρουλάκη και δεν απαιτείται επανακατάθεση, καθώς βρίσκεται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.
- Αντιδρά το ΠαΣοΚ: Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η ημερομηνία της συζήτησης, με το ΠαΣοΚ να κατηγορεί την κυβέρνηση για μεθοδεύσεις και παραβίαση του Κανονισμού της Βουλής. Στελέχη του κόμματος ανεβάζουν τους τόνους, μιλώντας για «αντικοινοβουλευτική στάση» και ζητώντας τήρηση των θεσμικών προθεσμιών.
- Τι απάντησε ο Κακλαμάνης; Ο πρόεδρος της Βουλής απέρριψε τις αιτιάσεις περί παραβίασης των διαδικασιών, τονίζοντας ότι η μετάθεση της συζήτησης αποτελεί πάγια κοινοβουλευτική πρακτική. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι είχε ληφθεί υπόψη και το αίτημα του ΠαΣοΚ για αδυναμία διεξαγωγής της συζήτησης στα τέλη Μαρτίου λόγω συνεδρίου.
Ακολούθησε το Βήμα στο Google news και μάθε όλες τις τελευταίες ειδήσεις.