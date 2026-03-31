Την δική του απάντηση για τις κατηγορίες του ΠαΣοΚ περί παραβίασης του Κανονισμού της Βουλής σχετικά με την ημερομηνία της προ ημερησίας συζήτησης έδωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης. Ο πρόεδρος της Βουλής μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, είπε αρχικά ότι θα έπρεπε να τον κατηγορήσουν για παραβίαση του ΚτΒ όταν αποδέχθηκε ότι το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη δεν μπορεί στις 27 Μαρτίου, λόγω του συνεδρίου.

Ο πρόεδρος της Βουλής απέκρουσε τα περί υπέρβασης των προβλεπόμενων προθεσμιών για τον καθορισμό της συζήτησης για το Κράτος Δικαίου για μετά το Πάσχα λέγοντας ότι «έχει ξαναγίνει. Είναι κοινοβουλευτική πρακτική».

Ο Νικήτας Κακλαμάνης, έφερε ως παράδειγμα αντίστοιχα αιτήματα τόσο επί προεδρίας Βούτση όσο και επί Τασούλα. Στην πρώτη περίπτωση προ ημερησίας συζήτηση για την Παιδεία το 2016 είχε οριστεί 2 μήνες μετά την κατάθεση του σχετικού αιτήματος. Επί προεδρίας Τασούλα, η συζήτηση για τα Τέμπη πραγματοποιήθηκε 39 ημέρες μετά την κατάθεση του σχετικού αιτήματος ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ.

«Τώρα που θα γίνει η συζήτηση μετά από 40 ημέρες, χάλασε ο κόσμος;», διερωτήθηκε ο πρόεδρος της Βουλής ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους πως παρά την προσπάθειά του «δεν έχει καταστεί δυνατό» να επικοινωνήσει με τον Νίκο Ανδρουλάκη προκειμένου να τον ενημερώσει ότι η σχετική συζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί εναλλακτικά στις 16 Απριλίου, παρότι ακόμη δεν έχει δοθεί απάντηση για τις 17 του ίδιου μήνα. Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει και τη Διάσκεψη των προέδρων την ερχόμενη Πέμπτη.