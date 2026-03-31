Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται την Τετάρτη 01 Απριλίου 2026 με βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους στην επικράτεια της χώρας, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Πιο αναλυτικά, τα κυριότερα χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας Erminio θα είναι:

Οι ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες τόσο στα ηπειρωτικά όσο και στα νησιωτικά τμήματα της χώρας. Τις πρώτες πρωινές ώρες φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως στα Επτάνησα και τη Δυτική Ελλάδα, αλλά γρήγορα θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα, με την κεντρική και ανατολική ηπειρωτική χώρα, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο να επηρεάζονται σημαντικά. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα ενισχυθούν στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Οι χαλαζοπτώσεις αναμένονται τις πρώτες πρωινές ώρες στα Επτάνησα και τη Δυτική Ελλάδα, ενώ από το απόγευμα στη Νότια Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα.

Οι θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη, ειδικότερα στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Στον χάρτη του σχήματος 1 παρουσιάζεται ο αθροιστικός υετός 3-ώρου και τα πεδία πιέσεων κατά το διάστημα 18:00 – 21:00 της Τετάρτης 01 Απριλίου 2026.

Διπλό βαρομετρικό «σφυροκοπά» τη χώρα

Η εξέλιξη αυτή του καιρού συνδέεται με μια ιδιαίτερα δυναμική διάταξη πάνω από την κεντρική και ανατολική Μεσόγειο και την ταυτόχρονη παρουσία δύο βαρομετρικών χαμηλών.

Το πρώτο βαρομετρικό χαμηλό (L1) έχει σχηματιστεί στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιταλίας. Ταυτόχρονα, δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό (L2), το οποίο βαθαίνει γρήγορα στην περιοχή του Αιγαίου, κινείται από την περιοχή της Βόρειας Αφρικής προς τα βόρεια-βορειοανατολικά. Αυτό είναι το χαμηλό που συνδέεται άμεσα με τη σημαντική επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας την Τετάρτη. Η δημιουργία αυτού του δεύτερου χαμηλού συνδέεται με σημαντικές θερμοκρασιακές διαφορές πάνω από την Αφρική.

Όπως φαίνεται στον χάρτη του σχήματος 2 όπου παρουσιάζονται οι αποκλίσεις της θερμοκρασίας στα 850 hPa (σε σχέση με τη μέση τιμή της περιόδου 1991-2020) την Τετάρτη 01 Απριλίου 2026 09:00. Μια ασυνήθιστη για την εποχή ψυχρή εισβολή εντοπίζεται στη Βορειοδυτική Αφρική, με τις ψυχρές αέριες μάζες (αρνητικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις) να μετατοπίζουν βορειότερα τις θερμές αέριες μάζες (θετικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις) πάνω από τη Σαχάρα προς τη Μεσόγειο.

Τέλος σημειώνεται ότι σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία αναπτύχθηκε από τη μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το συγκεκριμένο επεισόδιο κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 (Ακραία).

Οι περιοχές σε Red Code

Επτά περιοχές της χώρας έχουν τεθεί σε «κόκκινο συναγερμό» (Red Code), όπως αποφάσισε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας.

Οπως ανακοινώθηκε πρόκειται για τις περιφέρειες:

Αττικής

Στερεάς Ελλάδας

Θεσσαλίας περιλαμβανομένων των Σποράδων

Πελοποννήσου

Νοτίου Αιγαίου

καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες:

Ημαθίας και

Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ανοιχτά τα σχολεία στην Αττική, κλείνουν μόνο τα νυχτερινά

Σε ό,τι αφορά τα σχολεία. ανοιχτά θα παραμείνουν στην Αττική την Τετάρτη 1η Απριλίου, όπως αποφασίστηκε από την Περιφέρεια, στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε ενόψει της έλευσης της κακοκαιρίας «Erminio».

Κλειστά θα είναι μόνο τα νυχτερινά σχολεία του λεκανοπεδίου.

Κλειστά τα σχολεία σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα

Επίσης, με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, όλες οι σχολικές μονάδες σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα θα παραμείνουν κλειστές την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026.

Η απόφαση αφορά το σύνολο των εκπαιδευτικών δομών, συμπεριλαμβανομένων: