Καθώς οι στρατιωτικοί διοικητές των ΗΠΑ και του Ισραήλ συναντιούνταν για να σχεδιάσουν τον πόλεμο με το Ιράν, συζητούσαν πώς θα μοιράσουν μια σειρά στόχων, συμπεριλαμβανομένων πυραυλικών συστημάτων, στρατιωτικών βάσεων και πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Ωστόσο, ήταν σαφές από την αρχή ότι μία σκοτεινή αποστολή θα την αναλάμβανε στο Ισραήλ: το κυνήγι και η εξόντωση των ηγετών του Ιράν.

Το Ισραήλ ανέλαβε αυτή την αποστολή με αμείλικτη αποτελεσματικότητα, σκοτώνοντας τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν με την «πρώτη σφαίρα» του πολέμου και πάνω από 250 άλλους «ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους» έκτοτε, σύμφωνα με καταμέτρηση του ισραηλινού στρατού.

Η πιο πρόσφατη τέτοια ενέργεια σημειώθηκε την Πέμπτη, όταν το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον διοικητή του Ναυτικού του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC).

Η εκστρατεία «αποκεφαλισμού» και ο μηχανισμός δολοφονιών

Η εκστρατεία «αποκεφαλισμού» βασίζεται σε έναν μηχανισμό υλοποίησης δολοφονιών που το Ισραήλ πέρασε δεκαετίες οικοδομώντας, αλλά, σύμφωνα με ανώτερους Ισραηλινούς στρατιωτικούς και ανώνυμες πηγές, αναβάθμισε τα τελευταία χρόνια για να επιτύχει νέα επίπεδα θανατηφόρας αποτελεσματικότητας.

Οι αξιωματούχοι έκαναν λόγο για μια πληθώρα πηγών και δυνατοτήτων παρακολούθησης εντός του Ιράν — εσωτερικούς πληροφοριοδότες του καθεστώτος που στρατολογήθηκαν για το Ισραήλ, καθώς και κυβερνοπαραβιάσεις χιλιάδων στόχων, συμπεριλαμβανομένων καμερών σε δρόμους, πλατφορμών πληρωμών και κόμβων κλεισίματος του διαδικτύου που εγκατέστησε το Ιράν για να επιβάλλει μπλακάουτ επικοινωνιών στους πολίτες του.

Αυτά και άλλα δεδομένα εισάγονται πλέον και τα επεξεργάζεται μια νέα, απόρρητη πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, προγραμματισμένη να εξάγει συμπεράσματα και πληροφορίες για τις ζωές και τις κινήσεις των ηγετών.

Τα όπλα των στοχευμένων δολοφονιών

Οι τακτικές του Ισράηλ για στοχευμένες δολοφονίες — βόμβες τοποθετημένες μήνες πριν πυροδοτηθούν, drones ικανά να εισχωρήσουν σε παράθυρα διαμερισμάτων και υπερηχητικοί πύραυλοι που εκτοξεύονται από stealth μαχητικά — έχουν τελειοποιηθεί έπειτα από χρόνια συγκρούσεων στη Γάζα, τον Λίβανο και το Ιράν.

Όταν ρωτήθηκε γιατί η αποστολή στόχευσης των ηγετών του Ιράν ανατέθηκε στο Ισραήλ, ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας επικαλέστηκε την εμπειρία και την τεχνογνωσία της χώρας, λέγοντας: «Υπήρχε ανάγκη να τους στοχοθετήσουμε. Και μπορούσαμε να το κάνουμε».

Οι στρατηγικοί στόχοι του πολέμου

Λιγότερο σαφές είναι, ωστόσο, αν η συνεχιζόμενη εκστρατεία «αποκεφαλισμού» θα επιτρέψει στο Ισραήλ να επιτύχει τους βασικούς στρατηγικούς στόχους του πολέμου: την εξάλειψη της πυραυλικής απειλής και των δυνάμεων-αντιπροσώπων του Ιράν, την αποτροπή από την απόκτηση πυρηνικών όπλων από την χώρα και την αποδυνάμωση του καθεστώτος ως την ανατροπή του.

Μέχρι στιγμής, αυτοί οι στόχοι φαίνονται αβέβαιοι. Αυτοί που δολοφονούνται συχνά αντικαθίστανται από πιο σκληροπυρηνικούς υφισταμένους τους, ενώ οι διαδηλώσεις στους δρόμους έχουν σταματήσει λόγω του συνεχούς βομβαρδισμού από ΗΠΑ-Ισραήλ και του φόβου καταστολής από το καθεστώς.

Ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι περιγράφουν το καθεστώς στο Ιράν ως πληγωμένο αλλά ανθεκτικό και σταθερό, αλλά και με μια αίσθηση νίκης αφού άντεξε έναν μήνα επιθέσεων από δύο από τους ισχυρότερους στρατούς του κόσμου.

Το ρεπορτάζ βασίστηκε σε συνεντεύξεις με ανώτερους αξιωματούχους ασφαλείας που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας για να συζητήσουν ευαίσθητες πληροφορίες και επιχειρήσεις.

Οι φόβοι για την «στρατηγική των δολοφονιών»

Ορισμένοι ειδικοί ανησυχούν ότι η ολοένα και αυξανόμενη δεξιότητα του Ισραήλ στις στοχευμένες δολοφονίες, ακόμη και όταν αυτές διεξάγονται με ακρίβεια, δημιουργεί μια δυναμική εξάρτησης από τις δολοφονίες και μια τάση επέκτασης των ορίων του ποιος μπορεί να στοχοθετηθεί.

«Το έχουμε πάει πολύ μακριά και ουσιαστικά το έχουμε ανάγει σε στρατηγική, αντί να αποτελεί περιστασιακή επιχειρησιακή ανάγκη», είπε ο Άριελ Λεβίτ, εμπειρογνώμονας πυρηνικής πολιτικής και Ισραηλινής ασφάλειας στο Carnegie Endowment for International Peace.

Η αμερικανοϊσραηλινή συνεργασία

Η μοιρασιά των αρμοδιοτήτων στον πόλεμο δίνει την εντύπωση ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες βασίζονται στο Ισραήλ για να κάνει τις βρώμικες δουλειές», είπε ο Λεβίτ, με τις ΗΠΑ να φαίνονται να υιοθετούν την στάση «δεν μπορούμε να τους σκοτώσουμε, αλλά θα χαρούμε αν το κάνετε εσείς».

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος που γνωρίζει για τις επιχειρήσεις της εκστρατείας δήλωσε ότι η ευθύνη του Ισραήλ για τις επιθέσεις κατά ηγετών αντικατοπτρίζει μια συμφωνία του τύπου «εργαζόμαστε μαζί αλλά έχουμε τους δικούς μας στόχους».

Η επίθεση που σκότωσε τον Χαμενεΐ

Το Ισραήλ έχει επιτύχει αυτή την αλλαγή με εντυπωσιακή ταχύτητα, ξεκινώντας με την επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου που σκότωσε τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, τερματίζοντας την 27χρονη ηγεσία του ως ανώτατου ηγέτη του Ιράν, καθώς και τον επικεφαλής του συμβουλίου άμυνας, τον διοικητή του IRGC, τον ηγέτη των ενόπλων δυνάμεων, τον υπουργό Άμυνας και τουλάχιστον δώδεκα άλλους ανώτερους συνεργάτες.

Η επιδρομή απεικονίζεται ως αποτέλεσμα μιας μοναδικής πληροφορίας. Στην πραγματικότητα, οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας παρακολουθούσαν τις συναντήσεις της «Ομάδας των Πέντε» (όρος για τον Χαμενεΐ και τους στενότερους συμβούλους του) για μεγάλο μέρος του προηγούμενου έτους.

Η Μοσάντ, η Unit 8200 και το δίκτυο πληροφοριών

Οι επιθέσεις σήμαναν την κορύφωση της πολυετούς προσπάθειας του Ισραήλ να αποκτήσει έγκυρες πληροφορίες για τις θέσεις και τις κινήσεις των ηγετών του Ιράν — μια προσπάθεια που ηγήθηκαν η Μοσάντ και η Μονάδα 8200, η οποία ειδικεύεται στις κυβερνο-επιχειρήσεις του IDF.

Οι κατάσκοποι του Ισραήλ και οι Αμερικανοί συνεργάτες τους — η CIA και η NSA — συνεργάζονται εδώ και χρόνια σε μυστικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του «Stuxnet», που αποκαλύφθηκε το 2010.

Οι σχετικά αθώες αυτές ενέργειες κάλυπταν μια ευρύτερη εκστρατεία της Unit 8200 να διεισδύσει στο ψηφιακό νευρικό σύστημα του Ιράν.

«Ό,τι μπορούσε να παραβιαστεί, δοκιμάσαμε να το παραβιάσουμε», είπε ανώτερος αξιωματούχος των IDF.

Η τεχνητή νοημοσύνη στην κατασκοπεία

Αυτές οι παραβιάσεις θα ήταν περιορισμένης αξίας αν δεν υπήρχε η νέα πλατφόρμα AI, που χρησιμοποιείται για να σαρώσει τεράστιους όγκους δεδομένων από το Ιράν.

Μια πρώτη γεύση των δυνατοτήτων αυτών δόθηκε κατά τη διάρκεια της περσινής 12ήμερης εκστρατείας αμερικανικών και ισραηλινών πληγμάτων κατά της πυρηνικής υποδομής του Ιράν.

Οι πύραυλοι ανακατευθύνονταν ακόμη και ενώ βρίσκονταν σε πτήση, ανάλογα με τις μετακινήσεις των στόχων.

Τον Μάρτιο, το Ισραήλ βομβάρδισε το αρχηγείο της Συνέλευσης των Σοφών στην Κομ, αλλά τα μέλη σώθηκαν επειδή η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.

Οι μέθοδοι των ισραηλινών και τα λάθη των ιρανών

Το Ισραήλ έχει χρησιμοποιήσει διάφορες μεθόδους για τις επιχειρήσεις δολοφονίας τις τελευταίες δεκαετίες, από εκρηκτικά σε οχήματα μέχρι μυστικές βόμβες σε κτίρια.

Ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι παραδέχονται ότι η επιτυχία οφείλεται εν μέρει σε φαινομενικά ανεξήγητα λάθη των στόχων τους.

«Κανείς δεν μπορεί να το εξηγήσει», είπε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας. «Κάθε άνθρωπος στον πλανήτη θα είχε δει την τέλεια καταιγίδα να έρχεται».